Dünya Mourinho’nun Ayrılığını Tartışıyor

FENERBAHÇE VE MOURINHO ARAÇLIĞINDA YENİ BİR DÖNEM

Fenerbahçe, Portekizli teknik direktör Jose Mourinho’yla yolları ayırdığını duyurdu. Bu gelişme, dünya genelinde son dakika haberi olarak geniş yankı buldu. Özellikle spor medya organlarında Mourinho, manşetlerde kendine sıkça yer buldu. Mourinho’nun gönderilmesi, büyük bir dikkatle karşılandı ve tazminat konusuna vurgu yapıldı.

TÜRKİYE’DE ŞAMPİYONLAR LİGİ SERÜVENİ SONLANDI

İspanyol spor gazetesi Marca, “Türkiye’de bomba haber” başlığıyla yaptığı haberde, “Türk ekibi, Şampiyonlar Ligi’ne katılamamasından saatler sonra Mourinho’nun kovulduğunu açıkladı. Büyük tazminat ödemesi bekleniyor” ifadelerine yer verdi. İngiliz basınından The Sun ise, “Jose Mourinho, yeni sezonun ikinci haftasında Fenerbahçe’den ayrıldı. Manchester United taraftarları, onun Amorim’in yerine gelebileceğine inanıyor” şeklinde yer verdiği bilgilerle ayrılık haberini duyurdu.

MORUINHO DÖNEMİNE YENİ BİR SON

Mourinho döneminde sarı-lacivertli ekip, tüm kulvarlarda 110 gol atarken, 56 gol de kalesinde gördü. Portekiz basınında O Jogo, “Jose Mourinho, Fenerbahçe’deki görevinden bu sabah ayrıldı” şeklinde bilgiler aktarırken, Sport ise “Fenerbahçe, Mourinho’nun ipini çekti. Üst üste iki yıl Şampiyonlar Ligi vizesi alamamak belirleyici oldu” dedi. La Gazzetta dello Sport da “Şampiyonlar Ligi play-off turunda Benfica’ya karşı alınan yenilgi Mourinho’ya pahalıya mal oldu” ifadesini kullandı. BBC ise, “Jose Mourinho, Fenerbahçe’deki görevinden bir yıl sonra ayrıldı. Portekizli teknik adamın ayrılığı, Türk ekibinin Şampiyonlar Ligi play-off’larında Benfica’ya elenmesinden iki gün sonra oldu.” açıklamasında bulundu.