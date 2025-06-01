Dünyamız G4 Fırtınasıyla Sarsılacak

JEOMANYETİK FIRTINA GÖRÜNTÜLENEBİLİR

Dün Güneş’te yaşanan M8.2 büyüklüğündeki koronal kütle atımı, bugün ve yarın G4 seviyesindeki jeomanyetik fırtınanın oluşmasına neden oluyor. Bu durum, çeşitli etkilerin ortaya çıkmasına yol açabilir.

KUZEY IŞIKLARI GÖRÜNTÜLENEBİLİR

İstanbul’da kuzey ışıklarının görünme olasılığının arttığı belirtiliyor. Bununla birlikte, elektrik şebekelerinde kesintiler, uydu ve GPS sistemlerinde sorunlar gibi teknolojik etkilerin de görülebileceği ifade ediliyor.

Güneş’ten gelen patlamayla oluşan G4 büyüklüğündeki jeomanyetik fırtına, dünyaya saatte 1000 km hızla yaklaşırken, pazar ya da pazartesi gecesi Dünya’ya çarpması bekleniyor. Hava Forum’da paylaşılan bilgilere göre, koronal kütle atımından (CME) oluşan bu durum, Türkiye gibi düşük enlemlerde aurora (kuzey ışıkları) görünme ihtimalini artırıyor.