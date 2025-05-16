Dünyanın En Değerli Markaları Açıklandı

DÜNYANIN EN DEĞERLİ MARKALARI ARTTI

Kantar BrandZ’nin yıllık raporu, global ölçekte en değerli markaların toplam değerinin 10,7 trilyon dolara ulaştığını ortaya koydu. Bu, bir önceki yıla göre yüzde 29’luk bir artış anlamına geliyor. Listede, ABD merkezli markaların ağır basması dikkat çekerken, teknoloji devlerinin etkisi belirgin şekilde sürüyor.

APPLE DÖRDÜNCÜ KEZ ZİRVEDE

Apple, 1,3 trilyon dolarlık marka değeriyle, dördüncü kez üst üste listenin lideri konumunda bulunuyor. Yıllık yüzde 28’lik bir büyüme kaydeden marka, ekonomik dalgalanmalara ve yoğun rekabete rağmen sağlam marka değerini koruyor. Teknoloji devi, dünya pazarındaki önemli rolünü devam ettiriyor.

GOOGLE, MICROSOFT VE AMAZON. BU MARKALAR GEÇİYOR

Apple’dan sonra Google (944 milyar dolar, yüzde 25 artış), Microsoft (884 milyar dolar, yüzde 24 artış) ve Amazon (866 milyar dolar, yüzde 50 artış) sıralanıyor. Özellikle Amazon, yıllık yüzde 50’lik büyümesiyle dikkat çekerek dördüncü sırada sağlam bir yer edindi.

NVIDIA’NIN YÜKSELİŞİ KESİNLEŞTİ

2025 listesinde öne çıkan markalardan biri de NVIDIA oldu. Yapay zeka ve çip sektöründeki başarıları sayesinde, marka değeri yüzde 152 artarak 509 milyar dolara çıktı ve beşinci sıradan listeye girmeyi başardı. Bu gelişme, şirketin teknoloji alanındaki etkisini bir kez daha gözler önüne serdi.

META FACEBOOK VE INSTAGRAM İLE GÜÇLENİYOR

Meta’nın sahip olduğu Facebook, yüzde 80’lik bir büyüme ile 300 milyar dolar marka değeriyle altıncı sıraya ulaştı. Instagram ise yüzde 101’lik bir artış ile 228 milyar dolara ulaştı ve yedinci sırada yer aldı. Meta, sosyal medya sektöründeki rolünü her geçen gün artırmayı başarıyor.

MCDONALD’S MARKA DEĞERİNİ KORUYOR

İlk on içerisindeki teknoloji harici tek marka McDonald’s oldu. Fast food devi, 221 milyar dolarlık sabit marka değeriyle sekizinci sırada konumlandı. McDonald’s, marka değerinde herhangi bir artış olmamasına rağmen sektördeki gücünü koruyor.

İLK 10’DAYKEN DİĞER MARKALAR

Oracle (215 milyar dolar, yüzde 48 artış) ve Visa (213 milyar dolar, yüzde 13 artış) sırasıyla dokuzuncu ve onuncu sırayı alıyor. Her iki firma da kendi sektörlerinde gösterdikleri güçlü performansla listede kendilerine yer bulmayı başardı.

TEKNOLOJİ DEVLERİNİN EGEMENLİĞİ SÜRÜYOR

2025 Kantar BrandZ listesi, teknoloji devlerinin hakimiyetinin devam ettiğini ve yapay zeka ile dijital dönüşüm gibi yeni alanların hızla yükseldiğini gösteriyor. Bu markaların değerleri, dünya genelindeki ekonomik dalgalanmalara rağmen büyümeye devam ediyor. Teknoloji sektörünün yanı sıra sosyal medya ve fast food gibi farklı alanlardan markalar da listede güçlü bir şekilde yer alıyor. 2025 yılı, marka değerlerinin yıldan yıla artış gösterdiğini ve sektörel çeşitliliğin geliştiğini ortaya koyuyor.