Dünyanın En Fazla Kazanan Teknik Direktörleri

FUTBOLDA YÜKSEK MAAŞLAR

Futbol dünyasında son zamanlarda teknik adamlar ve futbolculara büyük miktarlarda ödemeler yapılıyor. Türkiye’de sadece bir teknik adam bu prestijli listeye adını yazdırmayı başarıyor. İşte bu konuyla ilgili detaylar.

DÜNYANIN EN ÇOK KAZANAN TEKNİK DİREKTÖRLERİ

Bu yıl dünyanın en çok kazanan teknik direktörleri arasında yer alan isimler dikkat çekiyor. Önemli isimlerden biri Thomas Frank (Brentford), yıllık 4,6 milyon sterlin kazanç sağlıyor. Diğer bir isim Xabi Alonso (Bayer 04 Leverkusen), 5,1 milyon sterlinle listede yer alıyor.