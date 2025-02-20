Dünyanın En İyi Havayolu Şirketleri Listesi

ASYA VE OKYANUSYA HAVAYOLLARI EN ÜST SIRALARA YERLEŞTİ

AirlineRatings.com tarafından gerçekleştirilen sıralamada, iki Asya ve Okyanusya havayolu şirketi en yüksek sıralarda yer alırken, Türkiye’den bir havayolu şirketi de listede kendine yer buldu. Web sitesinde, havayolu şirketlerinin uçuş süresine bakılmaksızın yolcularına kapsamlı hizmet sunması gerektiği ifade ediliyor. Bu kapsamlı hizmet, yemek, atıştırmalık ve içecekleri içerirken, ekonomi sınıfında koltuk aralığının en az 31 inç (yaklaşık 78 santimetre) olmasını şart koşuyor. Business sınıfında ise tamamen uzanabilen yatakların yanı sıra yüksek güvenlik standartları sunulması bekleniyor.

KOREAN AIR DÜNYANIN EN İYİ HAVAYOLU ŞİRKETİ OLDU

Ayrıca, modern bir filoya sahip olmak, filo genelinde ürün tutarlılığı sağlamak ve güçlü bir finansal yapıya sahip olmak da önemli kriterler arasında kendine yer buluyor. Uçakların tüm sınıflarında Wi-Fi, elektrik prizi ve premium ekonomi kategorisinin bulunması da, aranan özellikler arasında. Bu kriterler göz önünde bulundurulduğunda, Airline Ratings tarafından dünyanın en iyi havayolu şirketi olarak Korean Air belirlendi. Şirket, finansal istikrarı ve müşteri deneyimini güçlendirmenin yanı sıra, Asiana Airlines ile yaptığı “yenilikçi birleşme” ve modern, yakıt tasarruflu uçaklara yaptığı yatırımlarla da dikkate alındı.

KOREAN AIR, YOLCU KONFORUNA ÖNEM VERİYOR

Airline Ratings, Korean Air’in özellikle ekonomi sınıfında yolcu konforuna gösterdiği olağanüstü özgüvenle dikkat çekti. Şirket, geniş gövdeli uçaklarında 33 ila 34 inçlik koltuk aralıklarını koruyarak sektördeki lider konumunu sürdürdüğünü ifade etti. 1952 yılından bu yana faaliyet gösteren ve Asya’nın en önemli havayollarından biri olarak bilinen Korean Air, Asya kıtasını Avrupa, Amerika, Afrika ve Okyanusya gibi diğer kıtalara bağlıyor. Ayrıca, bebekli aileler için bebek karyolası sağlama gibi özel hizmetler de sunarak hizmet yelpazesini genişletiyor.

QATAR AIRWAYS VE AIR NEW ZEALAND’DAN ÖNE ÇIKAN HİZMETLER

Podyumun ikinci sırasında, business class’ta en kapsamlı uçaklardan biri olarak kabul edilen ve sektördeki en iyi ikram hizmetini sunan Qatar Airways bulunuyor. Pandemi sürecinde tur operasyonlarını kısmen durdurmasına rağmen, Air New Zealand, en iyi puan alan havayolları arasında yer almayı başardı. Bu havayolları arasında Korean Air’in ardından önemli bir konumda bulunuyor.

EN İYİ 10 HAVAYOLU LISTESİ

1. Korean Air

2. Qatar Airways

3. Air New Zealand

4. Cathay Pacific

5. Singapore Airlines

6. Emirates

7. Japan Airlines

8. Qantas

9. Etihad

10. Turkish Airlines

11. EVA Air

12. Fiji Airways

13. Virgin Atlantic

14. ANA

15. Aero México

16. Air Caraibes

17. Thai Airways

18. STARLUX Airlines

19. Vietnam Airlines

20. Sri Lankan Airlines

21. Air France

22. KLM

23. Air Calin

24. Air Mauritius

25. Garuda Indonesia