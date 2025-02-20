Dünyanın En İyi Havayolu Şirketleri Listesi

ASYA VE OKYANUSYA HAVAYOLLARI EN ÜST SIRALARA YERLEŞTİ
AirlineRatings.com tarafından gerçekleştirilen sıralamada, iki Asya ve Okyanusya havayolu şirketi en yüksek sıralarda yer alırken, Türkiye’den bir havayolu şirketi de listede kendine yer buldu. Web sitesinde, havayolu şirketlerinin uçuş süresine bakılmaksızın yolcularına kapsamlı hizmet sunması gerektiği ifade ediliyor. Bu kapsamlı hizmet, yemek, atıştırmalık ve içecekleri içerirken, ekonomi sınıfında koltuk aralığının en az 31 inç (yaklaşık 78 santimetre) olmasını şart koşuyor. Business sınıfında ise tamamen uzanabilen yatakların yanı sıra yüksek güvenlik standartları sunulması bekleniyor.
KOREAN AIR DÜNYANIN EN İYİ HAVAYOLU ŞİRKETİ OLDU
Ayrıca, modern bir filoya sahip olmak, filo genelinde ürün tutarlılığı sağlamak ve güçlü bir finansal yapıya sahip olmak da önemli kriterler arasında kendine yer buluyor. Uçakların tüm sınıflarında Wi-Fi, elektrik prizi ve premium ekonomi kategorisinin bulunması da, aranan özellikler arasında. Bu kriterler göz önünde bulundurulduğunda, Airline Ratings tarafından dünyanın en iyi havayolu şirketi olarak Korean Air belirlendi. Şirket, finansal istikrarı ve müşteri deneyimini güçlendirmenin yanı sıra, Asiana Airlines ile yaptığı “yenilikçi birleşme” ve modern, yakıt tasarruflu uçaklara yaptığı yatırımlarla da dikkate alındı.
KOREAN AIR, YOLCU KONFORUNA ÖNEM VERİYOR
Airline Ratings, Korean Air’in özellikle ekonomi sınıfında yolcu konforuna gösterdiği olağanüstü özgüvenle dikkat çekti. Şirket, geniş gövdeli uçaklarında 33 ila 34 inçlik koltuk aralıklarını koruyarak sektördeki lider konumunu sürdürdüğünü ifade etti. 1952 yılından bu yana faaliyet gösteren ve Asya’nın en önemli havayollarından biri olarak bilinen Korean Air, Asya kıtasını Avrupa, Amerika, Afrika ve Okyanusya gibi diğer kıtalara bağlıyor. Ayrıca, bebekli aileler için bebek karyolası sağlama gibi özel hizmetler de sunarak hizmet yelpazesini genişletiyor.
QATAR AIRWAYS VE AIR NEW ZEALAND’DAN ÖNE ÇIKAN HİZMETLER
Podyumun ikinci sırasında, business class’ta en kapsamlı uçaklardan biri olarak kabul edilen ve sektördeki en iyi ikram hizmetini sunan Qatar Airways bulunuyor. Pandemi sürecinde tur operasyonlarını kısmen durdurmasına rağmen, Air New Zealand, en iyi puan alan havayolları arasında yer almayı başardı. Bu havayolları arasında Korean Air’in ardından önemli bir konumda bulunuyor.
EN İYİ 10 HAVAYOLU LISTESİ
1. Korean Air
2. Qatar Airways
3. Air New Zealand
4. Cathay Pacific
5. Singapore Airlines
6. Emirates
7. Japan Airlines
8. Qantas
9. Etihad
10. Turkish Airlines
11. EVA Air
12. Fiji Airways
13. Virgin Atlantic
14. ANA
15. Aero México
16. Air Caraibes
17. Thai Airways
18. STARLUX Airlines
19. Vietnam Airlines
20. Sri Lankan Airlines
21. Air France
22. KLM
23. Air Calin
24. Air Mauritius
25. Garuda Indonesia