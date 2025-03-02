Dünyanın En Yakışıklı 10 Futbolcusu Listesi

DÜNYANIN EN YAKIŞIKLI FUTBOLCUSU ANKETİ SONUCULARI
Daily Mail gazetesinin gerçekleştirdiği ankete katılan 2500 kişi, dünyanın en yakışıklı futbolcusunu oyladı. Sonuçlar, oy yüzdeleriyle birlikte yayımlandı. Bu sıralamada Cristiano Ronaldo, ilk 5 içerisinde yer almadı.
SONUÇLAR VE ÖNE ÇIKAN İSİMLER
Anketin sonuçları arasında dikkat çeken isimler de bulunuyor. Kylian Mbappe, oyların %2’sini alarak 10. sırada yer aldı. Erling Haaland ise %4 oyla 9. sıraya layık görüldü. Cristiano Ronaldo ise %6 oy oranıyla 8. sırada kendine yer buldu.