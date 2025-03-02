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Dünyanın En Yakışıklı 10 Futbolcusu Listesi

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DÜNYANIN EN YAKIŞIKLI FUTBOLCUSU ANKETİ SONUCULARI

Daily Mail gazetesinin gerçekleştirdiği ankete katılan 2500 kişi, dünyanın en yakışıklı futbolcusunu oyladı. Sonuçlar, oy yüzdeleriyle birlikte yayımlandı. Bu sıralamada Cristiano Ronaldo, ilk 5 içerisinde yer almadı.

SONUÇLAR VE ÖNE ÇIKAN İSİMLER

Anketin sonuçları arasında dikkat çeken isimler de bulunuyor. Kylian Mbappe, oyların %2’sini alarak 10. sırada yer aldı. Erling Haaland ise %4 oyla 9. sıraya layık görüldü. Cristiano Ronaldo ise %6 oy oranıyla 8. sırada kendine yer buldu.

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