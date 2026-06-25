Dünyanın En Yaşlı Üç Kardeşi Bilimin Radarında

Toplam yaşları 316 olan Brezilyalı üç kız kardeş, Guinness Dünya Rekorları tarafından yaşayan en yaşlı üç kardeş olarak tescillendi. Bilim insanları kardeşlerin genetik özelliklerini inceliyor. Uzun ve sağlıklı yaşamın sırlarını araştırıyorlar.

KORUYUCU GENLER ARAŞTIRILIYOR

Mayana Zatz DNA Longevo Projesi’ni yürütüyor. Proje yaşlanmanın biyolojik nedenlerini araştırıyor. İleri yaşlara rağmen sağlıklı kalan kişiler inceleniyor. Araştırmacılar 90 yaşını aşan bireyleri karşılaştırıyor. Uzun yaşamla ilişkili biyolojik özellikler belirlenmeye çalışılıyor.

REKOR ONAYLANDI, GENETİK ARAŞTIRMA BAŞLADI

Mayana Zatz DNA analizleriyle koruyucu genleri aradıklarını söyledi. Birden fazla koruyucu genin var olduğunu belirtti. Aynı aileden 100 yaşını aşmış bireylerin genleri tespit etme şansını artırdığını ifade etti. Kalıtsal faktörlerin çevresel etkenlerden daha belirleyici olabileceği düşünülüyor.

ÜÇ KIZ KARDEŞİN YAŞLARI VE YAŞAMI

Rio de Janeiro’da yaşayan kardeşler 109, 104 ve 103 yaşında. Üçlü LongeviQuest tarafından tespit edildi. Guinness Dünya Rekorları’na aday gösterildiler. Ben Meyers güçlü bir genetik etken olduğunu söyledi. Aile desteğinin ve sosyal destek ağının önemli rol oynadığını ekledi.

SAĞLIKLI BESLENME VE HAREKETLİ YAŞAM

Kız kardeşler uzun ömürlerini sağlıklı beslenmeye bağlıyor. Aktif bir yaşam sürmeye dikkat çekiyor. Zulina çocukluğunu nehirlerde yüzerek geçirdiğini anlattı. Her şeyin taze olduğunu ve buzdolaplarının olmadığını söyledi. Zoraide ise anne sütünün önemine vurgu yaptı.

SIRADAN HAYATLAR, OLAĞANÜSTÜ ÖMÜR

Kardeşlerin yaşam öyküleri oldukça sıradan. Levita el sanatlarıyla uğraştı ve bir televizyon kanalında çalıştı. Zoraide hemşire olarak görev yaptı ve beş çocuk büyüttü. Zulina ev hanımıydı ve altı çocuk yetiştirdi. Levita geriye dönüp baktığında pişmanlık duymadığını belirtti.

HEDEF 500 ASIRLIK İNSAN

Araştırmacılar genetik faktörlerin etkisini anlamayı amaçlıyor. Kalp, kas sistemi ve bilişsel işlevler inceleniyor. Joao Paulo Guilherme nihai hedefi açıkladı. 500’den fazla 100 yaşını aşmış kişiye ulaşmayı planlıyor. Uzun yaşamın genetik temellerine ilişkin kesin sonuçlar hedefleniyor.