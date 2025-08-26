Dünyanın En Yüksek Binası Oluşacak

DÜNYA’NIN EN YÜKSEK BİNASI OLACAK

Suudi Arabistan’ın inşaat projeleri arasında yer alan Jeddah Tower, Dubai’deki 828 metrelik Burj Khalifa’yı geride bırakma yolunda ilerliyor. Proje, dünyanın en yüksek binası olma iddiasını taşıyor.

BIN METREYİ AŞACAK

Tam yüksekliği henüz açıklanmasa da kulenin, bin metreyi aşması ve 130’dan fazla kata sahip olması bekleniyor. Binanın içerisinde otel, ofisler, rezidanslar ve 157. katta dünyanın en yüksek seyir terası yer alacak. Ayrıca, 59 asansör, beş çift katlı asansör ve 12 yürüyen merdiven bulunacak.

YILLAR SÜREN GECİKMELER

Projenin inşaatı 2013’te başlamıştı, fakat 2018’de projenin yüklenicileri arasında yaşanan yasal süreçler nedeniyle çalışmalar duraksadı. COVID-19 pandemisi de projeyi olumsuz etkileyen bir diğer faktör oldu. Son dönemde ise çalışmalar yeniden hız kazanmış durumda.

ORTA DOĞU’NUN YENİ GÖSTERİ ALANI

Uzmanlar, Orta Doğu’nun sermaye gücü ve daha esnek düzenlemeleri sayesinde, süper-yüksek binalara yönelimin arttığını belirtiyor. Cidde’deki Jeddah Tower, Suudi Arabistan’ın ekonomiyi çeşitlendirme vizyonunun önemli bir parçasını oluşturuyor. Krallık, bu projeyi yanı sıra Neom adlı mega inşaat projesi ve diğer turizm yatırımlarıyla da dikkat çekmeyi hedefliyor.