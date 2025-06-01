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Dünyaya 1000 Km Hızla Geliyor

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DÜN GERÇEKLEŞEN KORONAL KÜTLE ATIMI

Dün Güneş’te M8.2 büyüklüğünde bir koronal kütle atımı gerçekleşti. Bu olayın bugün ve yarın G4 seviyesinde bir jeomanyetik fırtınaya yol açabileceği belirtiliyor.

KUZey IŞIKLARI GÖRÜLEBİLİR

İstanbul’da kuzey ışıklarının görülme olasılığının artması bekleniyor. Bununla birlikte, elektrik şebekelerinde aksaklıklar, uydu ve GPS sistemlerinde sorunlar gibi teknolojik etkilerin de ortaya çıkabileceği ifade ediliyor.

Patlamanın sonucunda oluşan G4 büyüklüğündeki jeomanyetik fırtına, Dünyaya 1000 km/sn hızla yaklaşmakta. Pazar gecesi ya da pazartesi gecesi bu fırtınanın Dünya’ya ulaşması bekleniyor. Hava Forum’da yer alan bilgilere göre, Güneş’ten gelen bir koronal kütle atımına (CME) dayanıyor ve bu durum Türkiye gibi düşük enlemlerde aurora (kuzey ışıkları) görünme ihtimalini artırıyor.

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