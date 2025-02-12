Durak’ın İstifası Yönetimce Kabul Edilmedi

ISTİFA KARARI KABUL GÖRMEDİ

Adana Demirspor Kulübü Başkanlığı görevinden 2 gün önce istifasını açıklayan Bedirhan Durak, bu kararının yönetim kurulu tarafından onaylanmadığını duyurdu. Sosyal medya platformunda bir açıklama yapan Durak, “Galatasaray maçında yaşanan adaletsiz yönetime istinaden kulüp olarak aldığımız karardan sonra kulübümüze yapılan olumsuz eleştiriler, duyduğumuz acımasız hakaretler ve yönetimimize yöneltilen suçlamalardan sonra maçın sabahında istifa kararımı sosyal medya hesabımdan duyurmuştum” şeklinde ifadeler kullandı.

YÖNETİM KURULU İLE GÖRÜŞME

Bugün öğle saatlerinde Yönetim Kurulu Başkanı Murat Sancak ile yaptığı görüşmeye değinen Durak, “İstifamın yönetim kurulunda kabul görmediğini ve kulüp başkanlığı görevinde bulunmaya devam etmemin kulübümüz adına daha faydalı olacağı tarafıma bildirilmiştir” dedi. Durak, yönetim kurulu tarafından istifasının kabul edilmediğini ve Adana Demirspor’un menfaatleri adına görevine devam etmeye karar verdiğini belirtti.

KULÜBE OLAN SEVGİ VE İNANÇ

Yönetim kurulu başkanı Murat Sancak’a olan kararlılığına da dikkat çeken Durak, “Bu durumda şanlı Adana Demirspor’umuzun menfaatleri, kulübüme olan gönül bağım, futbolcularımıza ve personelimize olan inancım, yönetim kurulu başkanımız Murat Sancak’ın bana olan kararlılığı ve benim de ona olan büyük saygım ve sevgim için kulübümdeki görevime kaldığım yerden devam edeceğimi bildiririm” ifadelerini kullandı.