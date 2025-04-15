Duran Aydın Mezarı Tahrip Etti

MİNDAŞİN MEZARINDAKİ TAHİR

İstanbul’da, 67 yaşındaki bir şahıs, 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’nin mezarını tahrip etti. MİNGUZZİ, Kadıköy ilçesinde bıçaklı bir saldırıya uğrayarak hayatını kaybetmişti. Bakırköy’deki mezar, cinayet duruşmasının gerçekleştiği gün tahrip edildi ve mezarın çevresine zarar verildi. Mezardaki talan durumu nedeniyle re’sen bir soruşturma başlatıldı. Faillerin yakalanması amacıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü bünyesinde özel bir ekip kuruldu.

TUTUKLAMA GELİYOR

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği, İstanbul İstihbarat Şubesi’nin desteğiyle gerçekleştirilen çalışmalarda, Mattia Ahmet Minguzzi’nin mezarını tahrip eden 67 yaşındaki Duran Aydın isimli şüpheliyi yakaladı. Duran Aydın, Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilerek işlemleri tamamlandı. Alınan ifadesinin ardından Bakırköy adliyesine sevk edilen Aydın, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İFADESİNDEKİ DETAYLAR

Duran Aydın’ın ifadesinde, “Çocuğun ölümünü gazetelerden öğrendim. Bulduğum günlük gazeteleri okurum. Mezara gelip giden çok oluyordu. Merak ettim, gittim baktım. Sonra mezarın çevresindeki çitlere takılıp düştüm. Düşünce sinirlendim, vurdum kırdım” şeklindeki açıklamaları dikkat çekti. Evsiz olduğu bilinen Aydın, yaşadığı olayı bu şekilde ifade etti.