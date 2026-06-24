Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, son dört yıldır haziran ayını şampiyonlukla kutladıklarını ve harcama limitinde rakiplerine büyük fark attıklarını dile getirdi. Şampiyonlar Ligi’ne direkt katılım sayesinde 30 milyon avro gelir elde edeceklerini söyledi. Bu gelirin eklenmesiyle limitin 11-12 milyar liraya çıkacağını ifade etti.

HARCAMA LİMİTİNDE RAKİPLERE BÜYÜK FARK

Özbek, rakiplerin toplam harcama limitinin kendi limitlerine ulaşmadığını belirtti. Bu durum Galatasaray’ın finansal yapısının doğru yönetildiğini gösteriyor. En iyi takımı kurmak için çalıştıklarını söyledi.

GENEL KURULDA YETKİ TALEBİ

Başkan, cumartesi günkü genel kurulda projeler için yetki isteyeceklerini açıkladı. Yetki maddelerinin Galatasaray’ın geleceği için önemli olduğunu vurguladı. Sportif başarının yanı sıra kalıcı yapılar oluşturmak istediklerini ifade etti.