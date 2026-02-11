Dursun Özbek’ten Taraftara Çağrı Ve Projeler Açıklaması

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sarı kırmızılı kulübün Divan Kurulu’nun Şubat Ayı Olağan Toplantısı’nda önemli açıklamalarda bulundu. Özbek’in ifadeleri dikkat çekici noktaları içeriyor:

TARAFTARA ÇAĞRI

“Futbol takımımız Süper Lig’de lider konumda, Şampiyonlar Ligi’nde ise ilerlemeye devam ediyor. Juventus ile karşı karşıya geleceğiz ve onlara karşı geçmişte tarihi zaferler elde ettik. Önümüzdeki Salı akşamı da böyle bir karşılaşma olacak, buna inanıyorum. Taraftarlarımızı Eyüpspor ve Juventus maçlarında bizimle birlikte takıma destek vermeye çağırıyorum.”

STADIMIZIN YENİLENMEYE İHTİYACI VAR

“Aslantepe için ruhsat almak üzere süreç devam ediyor. Nisan ayında temel atma törenini gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Kemerburgaz’daki altyapı tesisi için çalışmalarımız sürüyor. Mecidiyeköy’deki rezidans teslimatlarını Mayıs ayında yapacağız. Riva’daki ikinci faz çalışmalarımız başladı; satışlarımız da olumlu bir seyir izliyor. Ancak, stat da yenilenmeye ihtiyaç duyuyor. Çalışmalara hız vermekteyiz. Stadyumun elden geçirilmesi gerekiyor. İstenmeyen olayların yaşanmaması için bu yatırımlar şart.”

YORUMCUSU, GAZETECİSİ, ŞARKICISI, MANKENİ…

“Galatasaray’ı rakiplerinin oldukça önüne taşıyacak projelere devam ediyoruz. Kulübümüzü dışardan yıpratma girişimleri son derece hızlı ve yoğun bir şekilde sürüyor. Tüm sektörlerde, aklınıza gelebilecek her kesim… Yorumcusu, gazetecisi, şarkıcısı, mankeni… Evet, mankeni… Organize biçimde benzer söylemler sergileniyor. Sanki arka planda birileri düğmeye basmış gibi.”