Duruşma Bugün Başlayacak. Ekrem İmamoğlu

GÖZALTINA ALMA VE TUTUKLAMA SÜRECİ

İmamoğlu, 19 Mart’ta yapılan operasyon sonrasında gözaltına alınmış ve 23 Mart tarihinde tutuklanarak Marmara Kapalı Cezaevi’ne gönderilmişti. Hakkında yürütülen iddialar, üniversite diplomasının geçersiz olduğu ve bu belge üzerinden resmi kurumlara sahtecilik yapıldığı yönünde.

RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK İDDİALARI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame kapsamında, Ekrem İmamoğlu hakkında zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik suçlamasıyla 8 yıl 9 aya kadar hapis cezası talep ediliyor. Savcılık, İmamoğlu’nun kamu görevlerine bu diploma ile başladığını ve sahtecilik eyleminin zincirleme bir niteliğe sahip olduğunu belirtiyor.

DURUŞMA ÖNCESİ AVUKATLARDAN ÇAĞRI

İBB Hukuk Komisyonu ve İmamoğlu’nun savunma ekibi, duruşmaya yönelik avukatlardan ve kamuoyundan çağrı yaptı. “Diploma gaspına karşı söz sırası İmamoğlu’nda” başlığıyla yapılan açıklamada, “12 Eylül Cuma günü saat 11.00’de Silivri’de, Ekrem İmamoğlu’nun diploma iptaline ilişkin ceza davasının duruşması görülecektir. Tüm avukat meslektaşlarımızı ve hukuk insanlarını, bu tarihi ana tanıklık etmek için duruşmaya bekliyoruz.” denildi.

DAVADA YER VE GÜN DEĞİŞİKLİĞİ

Davanın ilk duruşmasının 11 Eylül 2025 tarihinde Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’nde yapılması bekleniyordu. Ancak duruşma, resmi bir gerekçe açıklanmadan 12 Eylül’e, Silivri Ceza İnfaz Kurumu Kampüsü’ne alındı. Bu değişiklik, kamuoyunda ve savunma ekibinde “siyasi baskı” iddialarını yeniden gündeme getirdi. CHP Genel Merkezi ve İBB cephesi, dava süreci hakkında resmi bir açıklama yapmazken, parti içinden bazı isimler durumu “hukuk dışı” ve “siyasi amaçlı” bir süreç olarak değerlendirdi. Parti kulislerinde, İmamoğlu’na yönelik bu sürecin, muhalefetin 2028 seçim stratejilerine doğrudan müdahale anlamı taşıdığı görüşleri dile getiriliyor.