Duruşma Gergin Başladı: Basın Kartı Krizi Patlak Verdi

İSTANBUL’DA DAVANIN BEŞİNCİ GÜNÜ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu’nun da dahil olduğu 107 tutuklu, 5 “müşteki sanık” ile toplamda 407 sanığın yargılandığı dava, beşinci gününde Silivri’de devam ediyor. İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nun karşısındaki duruşma salonunda, tutuklanmalarının ardından görevlerinden alınan Ekrem İmamoğlu, Şişli Belediye Başkanı Emrah Resul Şahan, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu, İBB Başkan Danışmanı Murat Ongun, İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, İmamoğlu’nun kayınbiraderi Cevat Kaya ve avukatı Mehmet Pehlivan dahil 107 tutuklu sanıkla birlikte gerçekleşti.

SAVUNMALAR DEVAM EDİYOR

Bugünkü duruşmada, daha önce savunma yapmaya başlayan tutuklu Ağaç AŞ satın alma müdürü Ümit Polat’ın avukatları savunmalarına devam edecek. Mahkemenin hazırladığı sanık savunma listesine göre, duruşma, iddianamede Ağaç AŞ’ye yönelik iddialar çerçevesinde tutuklu Ağaç AŞ çalışanı Fatih Yağcı ile iş insanları Ali Üner ve Evren Şirolu’nun savunmalarıyla ilerleyecek.

BASIN KARTI İLE İLGİLİ KURALLAR

Duruşmaya, İletişim Başkanlığı tarafından basın kartı olmayan gazetecilerin alınmaması kararı alındığı bildirildi. Kurum kartına sahip olan gazeteciler, basın odasından davayı takip edebiliyor. Bu nedenle, bir önceki hafta kurum kartlarıyla duruşmaya katılan birçok gazeteci, salona alınmadı.

SALONDA AYNAYA YANSIMANIN YANSIMALARI

Mahkeme Heyeti Başkanı Selçuk Aylan, duruşma salonuna geldiğinde, “Bir milletvekili avukat bölümüne oturmuş, lütfen izleyici bölümüne geçilsin” açıklaması yaptı. CHP İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer ise avukat olduğunu belirtmesinin ardından, Aylan izleyici bölümüne geçmesi talebinde bulundu. Özer, “Önümde iddianame açık, not alıyorum. Zorla çıkarın beni” ifadesini kullandı. Aylan, sağlıklı bir yargılama için hukukçuların izleyici bölümünde oturabileceğini ve milletvekilleri için gerekli yerin ayrıldığını dile getirdi.

DURUŞMA BAŞLAMADAN ARA VERİLDİ

Aylan, “Her gün sabah bir sorunla başlıyoruz. Bir sürü tutuklumuz var. Savunma almaya çalışıyoruz, her gün bir krizle devam edemeyiz” diyerek duruşmanın başlamadan sona erdirildiğini açıkladı. Bazı avukatların da bu duruma itiraz etmesi üzerine, Başkan Aylan, avukatları bağırmamaları konusunda uyardı. Özer’in izleyiciler için ayrılan bölüme geçmemesi nesine duruşmaya ara verildi.