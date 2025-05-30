Dusan Tadic Fenerbahçe’yi terketti

DUŞAN TADİC’İN SÖZLEŞMESİ BİTTİ

Fenerbahçe’de sözleşmesi sona eren oyunculardan biri Sırp yıldız Dusan Tadic. Sarı-lacivertli formayı giyen Tadic’e birçok Avrupa kulübünden teklifler geldiği ortaya çıktı.

TRANSFER İLGİSİ ARTIYOR

Özellikle Dusan Tadic’in eski kulübü Ajax ile Premier Lig temsilcisi Southampton, 35 yaşındaki oyuncuyu transfer listesine aldı. Yapılan yorumlar doğrultusunda, Tadic’in Türkiye’de kalmaya pek sıcak bakmadığı ifade ediliyor.

İTALYA’DAN DA İLGİ VAR

Dusan Tadic’e Serie A ekiplerinden Bologna’nın da ilgi gösterdiği gelen bilgiler arasında.