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Dusan Tadic, MLS Yolunda Yeni Sayfa Açıyor

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TRANSFER GÜNDEMİNDE YENİ GELİŞMELER

Fenerbahçe’de transfer listesine eklenen isim, Amerika’ya doğru yola çıkıyor. Sarı-lacivertli ekipte taraftarlar, tecrübeli yıldız Dusan Tadic’in takımdan ayrılışını konuşuyor. Sezon sonunda Dusan Tadic’in yeni adresi belirginleşiyor. MLS’ten iki kulüp, Sırp yıldızı kadrosuna katmak için harekete geçti.

ŞAMPİYONLUK YARIŞI ÜZERİNE GÖRÜŞMELER

Fenerbahçe, Galatasaray ile şampiyonluk mücadelesi verirken, Dusan Tadic’in takımdan ayrılma iddiaları gündeme geldi. Teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe’de, 36 yaşındaki oyuncunun MLS’e transfer olacağı öne sürüldü. Bu süreçte Mourinho, Samsunspor beraberliği sonrası oyuncularıyla özel bir toplantı gerçekleştirdi. “Üzülecek vaktimiz yok” diyen Mourinho, takımın moralini yükselterek mücadeleye odaklanmaları gerektiğini belirtti.

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