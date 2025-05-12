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Düşük Talep İle Altın Fiyatları Düştü

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ALTIN FİYATLARINDAKİ GELİŞMELER

Altın fiyatları, 12 Mayıs 2025 Pazartesi günü alım-satım yapmak isteyenler tarafından merak ediliyor. ABD’nin Çin’e uyguladığı gümrük vergisi yüzde 145’ten yüzde 30’a indirilirken, Çin’in ABD’ye uyguladığı vergiyi yüzde 125’ten yüzde 10’a düşürdüğü duyuruldu. İndirimler 90 gün süreyle geçerli olacak. Bu anlaşmanın ardından güvenli liman talebi düşerken, ons altın fiyatı 3.200 dolara, gram altın ise 4000 TL seviyelerine kadar düştü.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Bugün, Cumhuriyet altını, ons, ata, tam, yarım, çeyrek, gram altın ve 22 ayar bilezik fiyatları merak ediliyor. 12 Mayıs 2025 tarihi itibarıyla altın fiyatları canlı takip ediliyor. Gram altın güne 4144 TL’den başladı. Gün içinde altın fiyatları en düşük 4062 TL, en yüksek 4144 TL seviyesine ulaştı. Saat 11.30 itibarıyla gram altın 4019 TL’den işlem görüyor.

GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 4.018,4880
Satış: 4.019,0360

ALTIN/ONS FİYATI

Alış: 3.323,8900
Satış: 3.326,0800

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış: 6.426,3900
Satış: 6.567,7600

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

Alış: 25.709,3200
Satış: 26.194,4500

TAM ALTIN FİYATI

Alış: 27.116,00
Satış: 27.334,00

ZIYNET ALTINI FİYATI

Alış: 25.713,90
Satış: 26.199,13

ATA ALTIN FİYATI

Alış: 27.708,39
Satış: 28.407,93

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

Alış: 2.276,14
Satış: 3.227,15

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

Alış: 3.794,23
Satış: 4.000,84

GREMSE ALTIN FİYATI

Alış: 67.373,00
Satış: 68.439,00

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