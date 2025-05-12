Düşük Talep İle Altın Fiyatları Düştü

ALTIN FİYATLARINDAKİ GELİŞMELER
Altın fiyatları, 12 Mayıs 2025 Pazartesi günü alım-satım yapmak isteyenler tarafından merak ediliyor. ABD’nin Çin’e uyguladığı gümrük vergisi yüzde 145’ten yüzde 30’a indirilirken, Çin’in ABD’ye uyguladığı vergiyi yüzde 125’ten yüzde 10’a düşürdüğü duyuruldu. İndirimler 90 gün süreyle geçerli olacak. Bu anlaşmanın ardından güvenli liman talebi düşerken, ons altın fiyatı 3.200 dolara, gram altın ise 4000 TL seviyelerine kadar düştü.
GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
Bugün, Cumhuriyet altını, ons, ata, tam, yarım, çeyrek, gram altın ve 22 ayar bilezik fiyatları merak ediliyor. 12 Mayıs 2025 tarihi itibarıyla altın fiyatları canlı takip ediliyor. Gram altın güne 4144 TL’den başladı. Gün içinde altın fiyatları en düşük 4062 TL, en yüksek 4144 TL seviyesine ulaştı. Saat 11.30 itibarıyla gram altın 4019 TL’den işlem görüyor.
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 4.018,4880
Satış: 4.019,0360
ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 3.323,8900
Satış: 3.326,0800
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 6.426,3900
Satış: 6.567,7600
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 25.709,3200
Satış: 26.194,4500
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 27.116,00
Satış: 27.334,00
ZIYNET ALTINI FİYATI
Alış: 25.713,90
Satış: 26.199,13
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 27.708,39
Satış: 28.407,93
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.276,14
Satış: 3.227,15
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.794,23
Satış: 4.000,84
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 67.373,00
Satış: 68.439,00