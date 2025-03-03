Düzce’de Feci Kaza: Sürücü Şarampole Düştü

KAZANIN MEYDANA GELDİĞİ YER VE ZAMAN

Kaza, saat 15.30 sıralarında Anadolu Otoyolu Küçük Melen bölgesinde gerçekleşti. Hamdi Ç.’nin idaresindeki araç, Ankara yönünde ilerlerken kontrolünü kaybetti. Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda, Hakan K. yönetimindeki cipe çarptı. Hamdi Ç., aracından fırlayarak şarampole düştü.

KAZA SONRASI MÜDAHALELER

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve polis ekipleri gönderildi. Yaralanan Hakan K. ile Hamdi Ç., ilk müdahalenin ardından ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayı gören bir sürücü, “Kaza tam önümüzde oldu. Biz de Düzce’den Bolu’ya gidiyorduk. İki araç birbirine girmiş. Hemen ilk müdahaleyi yaptık. Biz bu araçtakini bulamadık, meğer aşağıdaymış. Oraya fırlamış. Müdahale yaptık. Ambulansa teslim ettik. İnşallah sıhhati yerindedir” şeklinde açıklama yaptı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazaya ilişkin gerekli soruşturma süreci başlatıldı.