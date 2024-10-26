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Düzce’de Genç Çiftçiden Örnek Davranış!

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ÖRNEK DAVRANIŞ SERGİLENDİ

Düzce’de, 25 yaşındaki bir genç çiftçi, “Canı isteyen hurma alabilir, helal olsun” ifadesini kullanarak Trabzon Hurması ağacının yanına bir poşet yerleştirdi. Bu davranış, toplumda takdirle karşılandı ve insanlığa olan inancı güçlendirdi.

TOPLUMDA DUYARLILIK YARATILIYOR

Genç çiftçinin bu örnek hareketi, insanların yardımlaşma ve dayanışma duygularını artırıyor. “Canı isteyen hurma alabilir” yazısı, çevredekilere bir mesaj niteliği taşıyor ve insani değerlerin önemini vurguluyor.

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