Düzce’de Patpatın Devrilmesi Sonucu 1 Ölü

KAZA ANINI TANIKLAR RAPOR ETTİ

Düzce’nin Cumayeri Dokuzdeğirmen köyü yolunda, Cumayeri yönünden Dokuzdeğirmen istikametine doğru seyahat eden Furkan Keleş’in kullandığı tarım aracı patpat, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde takla attı. Olayı görenlerin acil yardım çağrısı üzerine bölgeye hızlı bir şekilde sağlık ve jandarma ekipleri gönderildi.

YETKİLİLER OLAY YERİNDE GÖREVDEYDİ

Yapılan kontroller sonrasında, 24 yaşındaki sürücü Furkan Keleş’in hayatını kaybettiği anlaşıldı. Olay yeri inceleme ekipleri detaylı bir araştırma gerçekleştirdikten sonra, Furkan Keleş’in cansız bedeni morga kaldırıldı. Kaza ile ilgili olarak gerekli inceleme süreçleri başlatıldı.