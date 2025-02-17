More
Gündem

Düzce’de Patpatın Devrilmesi Sonucu 1 Ölü

duzce-de-patpatin-devrilmesi-sonucu-1-olu

KAZA ANINI TANIKLAR RAPOR ETTİ

Düzce’nin Cumayeri Dokuzdeğirmen köyü yolunda, Cumayeri yönünden Dokuzdeğirmen istikametine doğru seyahat eden Furkan Keleş’in kullandığı tarım aracı patpat, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde takla attı. Olayı görenlerin acil yardım çağrısı üzerine bölgeye hızlı bir şekilde sağlık ve jandarma ekipleri gönderildi.

YETKİLİLER OLAY YERİNDE GÖREVDEYDİ

Yapılan kontroller sonrasında, 24 yaşındaki sürücü Furkan Keleş’in hayatını kaybettiği anlaşıldı. Olay yeri inceleme ekipleri detaylı bir araştırma gerçekleştirdikten sonra, Furkan Keleş’in cansız bedeni morga kaldırıldı. Kaza ile ilgili olarak gerekli inceleme süreçleri başlatıldı.

ÖNEMLİ

Gündem

Mersin’de Genç, Silahlı Saldırıda Yaralandı

Mersin'de 22 yaşındaki bir genç, evinin önünde silahlı saldırıya uğradı; saldırgan olaydan sonra teslim oldu. Genç hastaneye kaldırıldı.
Gündem

Bursa’da Alt Geçitte Zincirleme Kaza: 1 Ölü

Bursa'da gerçekleşen zincirleme trafik kazasında 4 araç ile 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.