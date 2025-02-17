Düzce’de Uyuşturucu Operasyonu: İki Kişi Tutuklandı

DÜZCE CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NIN KOORDİNASYONUNDA BAŞARILI OPERASYON

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonuyla, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gerçekleştirdikleri teknik takip sonucunda G.M. ve B.C.’yi yakalamayı başardı. Operasyon sırasında yapılan aramada önemli miktarda uyuşturucu madde ve nakit para ele geçirildi.

ELDE EDİLEN BULGULAR

Gerçekleştirilen operasyonda ele geçirilenler arasında 10 gram metamfetamin, 5 gram sentetik kannabinoid, uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 10 bin 400 TL nakit para, uyuşturucu paketlemede kullanılan folyolar ve 9 adet sentetik ecza maddesi yer aldı. Bu bulgular, uyuşturucu madde ticaretine yönelik ciddi bir durum olduğunu gözler önüne seriyor.

TUTUKLAMA İŞLEMLERİ

Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan haklarında işlem başlatılan G.M. ve B.C., yapılan yargılama neticesinde tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu durum, uyuşturucu suçlarıyla mücadelede kararlılık gösteren yetkililerin çalışmalarının önemli bir başarısı olarak değerlendiriliyor.