Dzeko’dan Şaşırtan Karar: Fenerbahçe’de Devam Edecek

FUTBOLCU PERFORMANSI VE GELECEĞİ

Fenerbahçe’nin Bosnalı yıldızı Edin Dzeko hakkında takımdaki geleceği büyük bir merak konusu oldu. Sarı-lacivertli ekip, tecrübeli futbolcunun durumu ile ilgili kararını netleştirdi. 39 yaşındaki futbolcunun performansı, yaşına rağmen her geçen gün artış gösteriyor. En son oynanan Midtjylland karşılaşmasında sahada her yeri dolaşan kaptan, bir gol ve asistle takımının ilerlemesini sağladı.

GEÇEN SEZONUN ETKİSİ VE GÜNCEL DURUM

Bosnalı oyuncu, geçtiğimiz sezon göstermiş olduğu etkileyici performansa rağmen yaşı dolayısıyla ayrılma ihtimali taşımaktaydı. Dzeko’ya gelen teklifler sonrası son kararın ona bırakıldığı belirtildi. Bir yıl daha sözleşmesi bulunan Dzeko, sarı-lacivertlilerle devam edecek. Bu sezonki performansı giderek artan Dzeko, liderlik vasfı, asistleri ve golleriyle takımını iki farklı kulvarda da mücadele etme konumuna taşıdı.

YENİ PARTNERİ VE SÖZLEŞME GÜNDEMİ

Milliyet’te yer alan habere göre, sezon başında Nesyri takımın birinci golcüsü olarak katılmıştı ancak işler beklendiği gibi gitmedi. Nesyri, zamanla form kazandı ve Dzeko’nun saha içindeki partneri haline geldi. Golleri üst üste sıralayan futbolcu, Dzeko ile uyumlu bir şekilde oynamaya başladı. Sözleşmesi sona erecek olan Dzeko ile bir yıl daha devam edilmesi düşüncesi gündemde; bu süre zarfında daha az dakika alacak olsa da, takımdaki rolü ve önemi nedeniyle futbolcunun bir yıl daha sarı-lacivertli formayı giymesi olası görünüyor.