E-Devlet’te Birikmiş Para Kontrolü!

BİRİKİM PARALARINI GÖRMEK ARTIK KOLAY

Vatandaşlar, zaman zaman unuttukları veya haberdar olmadıkları birikmiş paralarını e-Devlet üzerinden hızlı bir şekilde sorgulayabiliyor. Bu konuyla ilgili sosyal medya platformunda bir video paylaşan bir kadın kullanıcı, yöntemi detaylarıyla anlatıp dikkatleri üzerine çekti. Kadın, “Dün gösterdiğim yöntemle 700 liradan 350 bin liraya kadar rakamlar gördüm” şeklindeki ifadeleriyle birçok kişinin önemli miktarlarda birikmiş parası olduğuna işaret etti.

SORGULAMA YÖNTEMİ İKİ ADIMDA GERÇEKLEŞİYOR

Paylaşılan yönteme göre, vatandaşların takip etmesi gereken adımlar oldukça basit. İlk olarak, e-Devlet’in arama kısmına “Takasbank” yazıldığında, kişilerin adına kayıtlı olan iade, yatırım fonu veya emeklilik gibi ödemeler görüntülenebiliyor. Ancak, burada dikkat edilmesi gereken bir nokta var. Eğer görülen tutar bireysel emeklilikten kaynaklanıyorsa, bu tutarın çekilmesi durumunda emeklilik planı iptal olabiliyor. İkinci adım olarak, arama kısmına “Şahıs ödemeleri” yazılması gerekiyor. Bu bölümde, herhangi bir kurum veya kişi tarafından gönderilmiş ve vatandaşın eline ulaşmamış paralar listeleniyor. Bu paralar, banka hesabına aktarılabiliyor veya PTT üzerinden talep edilerek çekilebiliyor.

BİREYSEL EMEKLİLİK KONUYA DAİR DİKKAT UYARISI

Video paylaşımında ayrıca, bireysel emeklilik kapsamında görülen tutarların çekildiği takdirde mevcut emeklilik planının sona ereceği vurgusu yapıldı. Bu nedenle, kullanıcıların işlem yapmadan önce dikkatli olmaları gerektiği hatırlatıldı. e-Devlet üzerinden sadece birkaç dakikada yapılabilen bu sorgulama, vatandaşların farkında olmadıkları paralarını öğrenmelerine yardımcı oluyor. Yöntem, sosyal medya üzerinde hızla yayıldı ve uzmanlar, özellikle bireysel emeklilik konusunda acele karar verilmemesi gerektiğini belirtiyor.