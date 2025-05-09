E-Devlet’te Kira Sözleşmesi Hizmeti Başladı

KİRA SÖZLEŞMELERİ E-DEVLET ÜZERİNDEN YAPILMAYA BAŞLADI

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kira sözleşmelerinin e-Devlet Kapısı aracılığıyla yapılmasına yönelik çalışmaların ilk aşamasını Kasım 2024’te tamamladı. Mevcut durumda, taşınmaz sahibi gerçek kişiler e-Devlet Kapısı’ndaki “Kira Sözleşmesi İşlemleri” bölümünden hazırlanan sözleşmeyi kiracı onaylayabiliyor. Bu hizmet aracılığıyla oluşturulan kira sözleşmeleri için zaman damgalı “barkodlu belge” üretilerek, e-Devlet Kapısı üzerinden belge doğrulama işlemi gerçekleştirebiliyor.

Çalışmanın ikinci aşamasında sona yaklaşılırken, e-Devlet üzerinden kira sözleşmesi hizmeti bugün itibarıyla emlakçılar için de kullanıma sunuldu. Tüm Emlak Danışmanları Birliği (TEDB) Başkanı Hakan Akçam, kiracı ile ev sahibinin e-Devlet ortamında buluşarak kira kontratını imzalayabildiğini, ancak bu sürece emlak danışmanlarının dahil olmadığını ifade etti. Akçam, uygulamanın emlakçılar için hayata geçirildiğini belirtti ve “Gayrimenkul sahipleri, emlak danışmanına Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün sisteminden yetki verebilecek. Emlak danışmanı, aldığı yetki ile kontratı kiracı adayına elektronik ortamda ulaştırabilecek. Kira kontratı oluşturan emlak danışmanı, barkodlu belge çıkarabilecek. Dolayısıyla, emlak danışmanları mülk sahipleri ile kiracıları bir araya getirerek mesleğini resmi olarak icra edecek.” şeklinde konuştu.

Akçam, sistemin tamamen elektronik ortama taşınacağını belirterek, kira artış oranı, kiracının güvenirliği ve meskende kaç yıldır oturduğu gibi bilgilerin Bakanlık tarafından tespit edilebileceğini açıkladı. Sistemle ilgili güncellemelerin ve düzenlemelerin devam ettiğini ifade eden Akçam, Borçlar Kanunu’na göre kira kontratında kefilin ıslak imzasının bulunmasının gerekliliğinden ve bununla ilgili çalışmaların sürdüğünden bahsetti. Kira kontratlarının e-Devlet üzerinden yapılması zorunluluğunun sunulması halinde ev sahibi ve kiracı arasında yaşanan pek çok sorunun çözüleceğini dile getiren Akçam, bu durumun dolandırıcılık olaylarının önüne geçilmesine katkı sağlayacağını sözlerine ekledi.