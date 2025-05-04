E-Devlet’te Tarife Karşılaştırma Hizmeti

YENİ HİZMET E-DEVLET ÜZERİNDEN DEVREYE ALINDI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, vatandaşların telefon ve internet tarifelerini karşılaştırmasını sağlayan yeni hizmeti e-Devlet üzerinden kullanıma sunduklarını duyurdu. Bakan Uraloğlu, “Mobil telefon, sabit internet ve telefon tarifeleri tek bir platform üzerinden kıyaslanabilir hale geldi.” şeklinde konuştu. Ayrıca, Bakan Uraloğlu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) e-Devlet üzerinden sağladığı 42 hizmete bir yenisini daha eklediklerini açıkladı. Uraloğlu, “BTK tarafından gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde, vatandaşların telefon ve internet tarifelerini kolayca karşılaştırmasını sağlayan yeni bir hizmeti devreye aldık.” dedi.

E-DEVLET KAPISINDA TARİFE KARŞILAŞTIRMASI

Bakan Uraloğlu, “Elektronik haberleşme sektöründe faaliyet gösteren en çok aboneye sahip 13 şirketin sunduğu tarife ve kampanyalar artık e-Devlet kapısında karşılaştırılabilecek. Mobil telefon, sabit internet ve sabit telefon tarifeleri tek bir platform üzerinden erişilebilir ve kıyaslanabilir hale gelecek.” açıklamasında bulundu. Bu yenilik sayesinde vatandaşlar, farklı operatörlerin sunduğu tarifeleri artık ayrı ayrı internet siteleri gezmeden görebilecek. Uraloğlu, “Vatandaşlar, işletmeci adı, ortalama aylık ücret, ödeme tipi, taahhüt süresi, bağlantı hızı, cayma bedeli ve ek avantajlar gibi birçok kriter üzerinden kolayca karşılaştırma yapabilecek.” bilgisini verdikten sonra uygulamaya erişim adresini de paylaştı: https://www.turkiye.gov.tr/btk-tarife-karsilastirma.

REKABETİ ARTIRACAK VE ŞEFFAFLIK SUNACAK

Yeni uygulamanın sektördeki rekabeti artıracağını ifade eden Uraloğlu, tüketicilerin daha avantajlı kampanyalara kolayca ulaşacağını ve böylelikle işletmecilerin de daha kaliteli ve uygun fiyatlı hizmetler sunmaya teşvik edileceğini belirtti. Uraloğlu, “Vatandaşlarımız zaman kaybetmeden ihtiyaçlarına en uygun tarifeye ulaşabilecek. Şeffaf bilgi sunarak doğru tercih yapmalarını kolaylaştıracağız.” dedi.

ULUSLARARASI ÖDÜLE ADAY GÖSTERİLDİ

Bakan Uraloğlu, tarife karşılaştırma hizmetinin uluslararası ödüle aday gösterildiğini dile getirdi. Uraloğlu, “Hizmetimiz, Birleşmiş Milletler Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) tarafından düzenlenen Dünya Bilgi Toplumu Zirvesi’nin (WSIS) yarışmasında “Bilgiye Erişim” kategorisinde 2025 yılı için aday gösterildi.” ifadelerini kullandı.