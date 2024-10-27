“E-Devlet Üzerinden Kira Sözleşmeleri Başlayacak”

E-DEVLET KAPISI ÜZERİNDEN KİRA SÖZLEŞMELERİ HAZIRLANACAK

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kira sözleşmelerinin e-Devlet Kapısı aracılığıyla güvenilir bir şekilde hazırlanmasına yönelik reform niteliğindeki çalışmasını tamamladı. Bu yeni hizmet, kiracılar ve ev sahipleri için kısa zaman içerisinde hayata geçirilecek. Bakanlık birimleri, e-Devlet Kapısı üzerinden verilecek kira sözleşmesi işlemleriyle ilgili hazırlıklarını bitirdi.

HİZMETİN TEMELİ VATANDAŞ TALEPLERİ

Kira sözleşmelerinin e-Devlet üzerinden düzenlenmesi konusunda başlatılan çalışma, vatandaşların bu alandaki uyuşmazlıkların çözümüne yönelik talepleri doğrultusunda hayata geçirildi. Bu reform niteliğindeki projeye, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi de destek sağladı.

İKİ AŞAMADA DEVREYE ALINIYOR

Bakanlık çalışmasına göre, e-Devlet Kapısı üzerinden “Kira Sözleşmesi İşlemleri” başlığıyla sunulacak olan bu hizmet, iki aşamalı bir şekilde devreye alınacak. İlk aşama, kısa süre içerisinde vatandaşların erişimine açılacak. Bu aşamada, taşınmaz sahibi gerçek kişi tarafından e-Devlet Kapısı üzerinden hazırlanan sözleşme, kiracı tarafından yine e-Devlet üzerinden onaylanacak.

Hizmetin ikinci aşaması ise yıl sonuna kadar kullanıma sunulacak. Bu aşamada, emlak danışmanları ve yetkilendirilmiş kişiler, sözleşme hazırlayarak taşınmaz sahibi ve kiracının onayına sunabilecek. Hizmetle birlikte kira sözleşmeleri zaman damgalı “barkodlu belge” olarak oluşturulacak ve belge doğrulama işlemi de gerçekleştirilebilecek.

GAYRİMENKUL DEĞER HARİTASI OLUŞACAK

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bu yenilikçi hizmetin tüm kesimler için fayda sağlayacağını belirtti. Şimşek, “Vatandaşlarımız, e-Devlet Kapısı’yla kira sözleşmesi işlemlerini mekandan bağımsız, zaman ve belge maliyeti olmadan hızlı, kolay ve güvenilir şekilde yapabilecek.” diye konuştu. Ayrıca, uygulamanın, vatandaşların güvenilir bir devlet platformunda sözleşme oluşturmasına imkan tanıyacağını vurguladı. Bakan Şimşek, bu uygulamanın vatandaşları kurumlara kira sözleşmelerini iletme yükünden kurtaracağına ve bürokrasiyi azaltacağına dikkat çekerek, Türkiye Gayrimenkul Değer Haritası’nın oluşturulması için veri temin edileceğinin de altını çizdi.