E-imza İddiaları: BTK Yasal Süreç Başlattı

PARA KARŞILIĞI SAHTE DİPLOMA VE SÜRÜCÜ BELGESİ İDDİALARI

Elektronik imza (e-imza) kullanılarak para karşılığı sahte üniversite diploması ve sürücü belgesi elde edilmesi olayı sonrasında yeni bir iddia gündeme geldi. Ülke genelindeki BTK’nın e-imza kullanıcılarının şifrelerinin saklandığı veri havuzunun hacklendiği öne sürüldü. BTK, e-imza ile ilgili gerçek dışı veri sızıntısı iddialarını yayanlar hakkında suç duyurusunda bulunduğunu bildirdi. Açıklamada, elektronik imza veri havuzunun hacklendiği iddialarının tamamen asılsız olduğu ve Türkiye’deki tüm e-imzalara ait bilgilerin toplu halde herhangi bir veri havuzunda bulunmadığı ifade edildi.

VERİ SIZINTISI İDDİALARI ASILSIZ

BTK’nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “e-imza sisteminde, e-imza sahiplerinin pin kodları veya herhangi bir kişisel verisi dahil hiçbir verisi Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) bünyesinde tutulmamaktadır.” ifadesine yer verildi. Elektronik sertifika hizmet sağlayıcılarının sadece sertifikayı kullanan kişilerin başvuru sırasında sunduğu kişisel verilere sahip olduğu bildirildi. Bu nedenle sertifika ya da pin kodu bilgilerinin herhangi bir veri havuzundan çalınmasının veya veri sızıntısının yaşanmasının mümkün olmadığı belirtildi. Ayrıca, e-imza kullanıcılarını rahatsız eden kaynaklar hakkında yasal süreç başlatıldığı da vurgulandı.

SAHTE BELGELERLE İLGİLİ SORUŞTURMA

E-imza kullanarak sahte belgeler üreten çeteye dair soruşturma sürüyor. Bu süreçte 37 şüpheli tutuklandı ve toplamda 150 şüpheli hakkında adli kontrol kararı alındı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, çetenin 57 sahte diploma ve 108 sahte sürücü belgesi düzenlediğini açıkladı. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), “Yüzlerce sahte diploma düzenlendi.” iddiasını yalanlayarak, sahte e-imzalar ile yüksek güvenlik gerektiren işlemlerin yapılamayacağını belirtti.

ELEKTRONİK İMZA SİSTEMİNE YETKİSİZ ERİŞİM

Soruşturma kapsamında, kamu kurumlarındaki yöneticilerin e-imzalarının kopyalanması ve sahte e-imza üretilmesiyle sistemlere yetkisiz erişim sağlandığı ortaya çıktı. Bu yöntemle, birçok akademisyenin usulsüz yollarla doçentlik veya profesörlük unvanı elde ettiği belirlendi. Aynı zamanda, Osmanlı Padişahı II. Abdülhamid’in torunu Abdülhamit Kayıhan Osmanoğlu’nun da yasadışı mezuniyet kayıtlarında yer aldığı tespit edildi. Osmanoğlu, “Kişisel verilerimi kullanarak adımı taşıyan sahte belgeler üreten ve bu organizasyonun içinde yer alan herkes hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur.” dedi.

DEPRESSED SÜRECİ VE HAPİS CEZASI TALEBİ

İddianameye göre, sanıkların Hukuk fakültesi mezuniyeti talep eden kişileri 6 Şubat 2023’teki depremlerde vefat eden avukatların kayıtları üzerinden üniversitelere kaydettikleri ifade edildi. Soruşturmada toplam 65 kişi hakkında dava açıldı ve sanıklara, “kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak”, “bilişim sistemindeki verileri bozma, yok etme” gibi suçlamalarla 5 yıldan 50 yıla hapis cezası istendi. İddianame, Ankara 23. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.