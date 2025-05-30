E-Rapor Dönemi Başladı

ELEKTRONİK RAPOR UYGULAMASININ BAŞLANGICI

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 26 Mayıs tarihi itibarıyla e-rapor uygulamasının hayata geçtiğini duyurdu. Memişoğlu, “26 Mayıs’tan itibaren 80 yaş üzeri yaşlılarımızın veya yatağa bağımlı hastalarımızın raporlarını elektronik sistemle daha gerekli raporlar bitmeden kendilerine ulaşıp onları yormadan rapor vermeye ve ilaç raporlarını yenilemeye başladık” şeklinde ifade etti.

YAŞLILARIN RAHATLIĞINA YÖNELİK ADIMLAR

Bakan Memişoğlu, “Böylece 80 yaşın üstündeki yaşlılarımızı ve yatağa bağımlı insanlarımızı zahmetsiz olarak oldukları yerde hem raporlarının hem de bakım ve tedavilerinin devamını sağlayacağız” dedi. Ayrıca, bu uygulama kapsamında şimdiye kadar yaklaşık 2 bin yaşlı vatandaşla iletişime geçildiğinin altını çizdi.

EVDE SAĞLIK HİZMETLERİ

Son olarak, 80 yaşın üzerindeki yaşlıların evde sağlık ekipleri tarafından aranacağını ve sağlık raporlarının kendilerine ulaştırılacağını sözlerine ekledi. Bu uygulama, yaşlı bireylerin sağlık hizmetlerine daha kolay erişimini sağlamayı amaçlıyor.