e-ticaret-denetimlerinde-rekor-ceza

TİCARET BAKANLIĞI’NIN DENETİMLERİ ARTARAK DEVAM EDİYOR

Ticaret Bakanlığı, e-ticaret alanında tüketici haklarını korumak amacıyla denetim süreçlerini daha da sıkılaştırıyor. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, teknolojinin ilerlemesiyle beraber çevrimiçi alışverişin yaygın hale geldiği ve bu bağlamda tüketicilerin korunmasına yönelik yeni düzenlemelerin devreye alındığı ifade ediliyor. Son altı ay içinde gerçekleştirilen denetimler sonucunda sipariş iptal durumları, cayma hakkı ihlalleri ve geri ödemelerin gecikmesi gibi pek çok tüketici mağduriyeti tespit edildi. Bu kapsamda 67 firmaya toplamda 93 milyon TL tutarında idari para cezası uygulandı.

2024 yılının Ekim ayında başlatılan inceleme süreçlerinde 18 firmaya 40.3 milyon TL ceza kesildi. 2025 yılının Ocak-Mart döneminde ise 49 firmaya toplamda 53.4 milyon TL ceza verilmesi kararlaştırıldı. Şu an itibarıyla 19 firmanın hakkında denetim süreçleri devam ediyor. Ticaret Bakanlığı, tüketici haklarının korunması için 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği çerçevesinde bu denetimlerin sürdüğünü bildirdi.