E-Ticaret Devi Yüzde 30 İndirim Sundum

Son zamanlarda e-ticaret sektörü dikkat çekici bir şekilde ivme kazandı ve büyüme hızı oldukça yüksek. Bu gelişim, aynı zamanda e-ticaret platformlarının artmasını sağladı. Artan rekabetle birlikte, pek çok ürünü fiziksel mağazalara göre daha uygun fiyatlarla e-ticaret sitelerinden almak mümkün hale geldi. Ayrıca, ürünler kapıya kadar teslim ediliyor. Müşterilerin en çok hoşlandığı şeylerden biri de memnun kalmadıkları ürünleri tek bir tıkla geri iade edebilme imkanı.

E-TİCARETTE YÜZDE 30 İNDİRİM KAMPANYASI

Son günlerde Türkiye’de hızlı bir büyüme gösteren Temu, yeni bir indirim kampanyası başlattı ve Türkiye’deki kullanıcıları için yüzde 30’luk bir indirim sundu. Bu kampanyadan nasıl faydalanabileceğinizi merak ediyor musunuz? Öncelikle, Temu’dan aldığınız ürünlerin gümrük vergisinin fiyatlara dahil olduğunu ve ekstra ücret olmadan kapınıza kadar teslim edildiğini belirtmek gerekiyor.

KARGO TAKİBİ VE İYİ SEÇENEKLER

Temu, yerel kargo şirketleriyle anlaşmalı olduğu için siparişleriniz Aras, MNG, Yurtiçi ve Sürat gibi firmalarla evinize ulaşmakta. Siparişlerinizi teslim alana kadar her aşamasını dikkatlice takip edebilmeniz mümkün. Siparişinizin uçağa yüklenmesi ya da Türkiye’ye inmesi gibi bilgiler, anlık olarak size iletiliyor. Peki, bu yüzde 30 indirim kampanyasından nasıl faydalanabilirsiniz? Kampanyaya katılmak için buraya tıklayabilirsiniz. Eğer mobil cihazınızda Temu uygulaması yüklüyse, arama çubuğuna “acv744496” yazarak indirim fırsatından yararlanabilirsiniz.