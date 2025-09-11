E1 Projesi, Filistin Topraklarını Yok Edecek

İSRAİL BAŞBAKANI NETANYAHU’DAN “E1 PROJESİ” AÇIKLAMASI

İsrail’in Yedioth Ahronot gazetesinin haberine göre, Başbakan Binyamin Netanyahu, Filistinlilerden alınan topraklar üzerinde kurulu olan yasadışı Ma’ale Adumim yerleşiminde “E1 Projesi” ile alakalı bir törende açıklamalarda bulundu. Netanyahu, “Filistin Devleti olmayacağına dair sözümüzü yerine getireceğiz, burası bize ait.” diyerek, Filistin’in kurulmasına izin vermeyeceklerini vurguladı. Ayrıca, E1 planı ile Ma’ale Adumim bölgesine 3 bin 401 yasadışı konut inşa edilmesi hedeflendiğini belirterek, yerleşim yerinin nüfusunu 70 bine çıkarmayı amaçladıklarını ifade etti. Bu sürecin, “hem tarihi hem de demografik başarıya” eriştirdiğini öne sürdü.

BEZZALEL SMOTRICH’DEN E1 PROJESİ’NE DESTEK

İşgal altındaki Batı Şeria’nın tamamen ilhak edilmesini savunan aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, geçen ay Doğu Kudüs’teki Filistinlilerden alınan yerleşim alanlarını genişletmek için “E1 Projesi”ni onaylama planını duyurmuştu. Smotrich, bu onayla birlikte Ma’ale Adumim çevresine 3 bin 401 konut ve diğer bölgelerde 3 bin 515 yeni konut inşa edileceğini belirtti. Smotrich’un ifadesine göre bu projenin, “Filistin Devleti fikrini ortadan kaldıracak” bir etkisi olacak.

E1 PROJESİ VE TARİHİ HAKİMİYET

Tarihsel olarak Doğu Kudüs’ün bir parçası olan Ma’ale Adumim yerleşimi, Ayrım Duvarı’nın Batı Şeria kısmında kalan Filistin mahallesi Azeriye’nin yanına inşa edilmiştir. “E1 Projesi”, bu yerleşimi Batı Kudüs’e bağlamak amacıyla başlatılmıştır. Proje çerçevesinde, bölgeye 4 binden fazla yasadışı konut ve otel inşa etmek için 1999 yılında 12 bin dönüm Filistin toprakları gasbedilmiştir. “E1 Projesi” ile Doğu Kudüs’ün Batı Şeria’daki Filistin topraklarıyla bağı koparılarak izole edilmesi amaçlanıyor.