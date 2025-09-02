Eber Gölü’ne Giriş ve Çıkışlar Yasaklandı

Afyonkarahisar Valiliği, Bolvadin, Çay ve Sultandağı ilçeleriyle komşu olan Eber Gölü’nde alınan önlemler kapsamında göle giriş ve çıkışları yasakladığını duyurdu. Bu göl, ‘Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan’ olarak tanınmış ve doğal sit alanı statüsünde yer alıyor.

Saz Yangınlarına Karşı Önlem Alındı

Valiliğin yaptığı yazılı açıklamada, göldeki saz yangınlarının söndürülmesi sırasında alanın büyüklüğü, çok sayıda giriş çıkış noktası ve bataklık yapısının ekiplerin işini zorlaştırdığı ifade edildi. 5-6 farklı noktada muhtemel olarak kasıtlı çıkardığı düşünülen yangınların kontrol altına alınması ve burada yaşayan halkın can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla 2 Eylül 2025 tarihinde göle giriş ve çıkışların yasaklandığı bildirildi.

Yasağın Süresi ve İhlal Durumu

Bu yasak, yangınlar tamamen sona erene kadar ve ikinci bir valilik emrine kadar geçerli olacak. Açıklamada, “Valilik emrine aykırı hareket edenlere Kabahatler Kanununca idari yaptırım uygulanacak” uyarısı da yer aldı.