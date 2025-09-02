Gündem

Eber Gölü’ne Girişler Yasaklandı!

GÖLDE ALINAN YASAK TEDBİRLER

Afyonkarahisar Valiliği, Bolvadin, Çay ve Sultandağı ilçelerine komşu olan Eber Gölü’nde alınan önlemler doğrultusunda göle giriş ve çıkışı yasakladı. Eber Gölü, ‘Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan’ olarak kaydedilmiş olup, doğal sit alanı olan bir statüye sahip.

YANGINLAR VE TEDBİRLER

Valilikten gelen yazılı açıklamada, gölde meydana gelen saz yangınlarının söndürülmesi sırasında geniş alan, birden fazla giriş çıkış noktası ve bataklık yapısı sebebiyle ekiplerin bazı zamanlarda zorluklar yaşadığı belirtildi. 5-6 farklı noktada muhtemelen kasti olarak çıkarıldığı düşünülen yangınların söndürülmesi ve bölgedeki halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla 2 Eylül 2025 tarihinden itibaren göle giriş çıkışlar yasaklandı.

YASAK SÜRECİ VE YAPTIRIMLAR

Bu yasak, yangınların tamamen sona ermesi ve ikinci bir valilik emrine kadar geçerli olacak. Açıklamada, “Valilik emrine aykırı hareket edenlere Kabahatler Kanununca idari yaptırım uygulanacak” uyarısına yer verildi.

