Ebola Virüsü Alarmı Yükseldi! Uganda Dikkatli

KONGO DEMOKRATİK CUMHURİYETİ’NDE SALGIN İLANI

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin Bulape bölgesinde bildirilen 28 şüpheli vaka arasında 15 kişinin can kaybı olduğu öğrenildi. Bu vakaların arasında dört sağlık çalışanının da yer aldığı tespit edildi. Sağlık yetkilileri, perşembe günü bu bölgede bir salgın ilan etti.

UGANDA’DA YÜKSEK ALARM DURUMU

Bunun ardından, komşu ülke Uganda, yüksek alarm durumuna geçtiğini duyurdu. Uganda Sağlık Bakanlığı’nın olay komutanı Henry Kyobe Bosa, Xinhua’ya yaptığı açıklamada, yetkililerin durumu yakından izlediğini ve virüsün ülkeye girmesini engellemek için gerekli önlemler almadan önce bir risk değerlendirmesi yapacaklarını ifade etti.

Kyobe, “İki ülke arasında serbest dolaşım devam ediyor ve bu da virüsün ülkeye girmesine yol açıyor. Risk değerlendirmesi tamamlanır tamamlanmaz müdahalelerde bulunacağız” açıklamasında bulundu.

NİJERYA SINIRLARDA ÖNLEMLERİ ARTIRDI

Nijerya Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (NCDC), Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin Kasai eyaletinde Ebola virüsünün salgınının doğrulanmasının ardından ülke sınırlarında gözetimi artırdığını duyurdu. NCDC Genel Müdürü Jide Idris, hastalıkların ortaya çıkışını takip etmek ve önlemler almak üzere ilgili bakanlıklar, daireler ve kurumlarla işbirliği yaptıklarını belirtti. Ayrıca, “Özellikle sınırlarımızda ve giriş noktalarında gözetimin artırılmasına yönelik çabalar sürüyor” dedi. Ülke genelindeki sağlık tesislerinde de enfeksiyon önleme ve kontrol tedbirlerinin güçlendirildiği ifade edildi.

ÖLÜM ORANI YÜZDE 57

Merkez, virüsün Kongo’nun Bulape ve Mweka sağlık bölgelerinde son zamanlarda görüldüğünü ve yapılan araştırmalarda ateş, kusma, ishal ve kanama gibi semptomların tespit edildiğini bildirdi. Ölüm oranının ise şu anda yüzde 57 olarak tahmin edildiği kaydedildi. NCDC, Ebola’nın, canlı veya ölü hayvanlar yoluyla bulaşan ölümcül bir hastalık olduğunu ve erken teşhis, hastaların izolasyonu ve zamanında destekleyici tedavi başlatılmasının, ölüm olasılığını azaltabileceğini vurguladı.

EBOLA VİRÜSÜ HAKKINDA

Eskiden Ebola kanamalı ateşi olarak bilinen Ebola virüsü hastalığı, bulaşıcı ve ağır bir kanamalı ateş hastalığı olarak tanımlanıyor. Virüsün kuluçka süresi 2 ila 21 gün arasında değişiyor. Hastalığın erken belirtiler arasında ani ateş, şiddetli halsizlik, kas ağrısı, baş ağrısı ve boğaz ağrısı bulunuyor. Bu belirtileri kusma, ishal ve şiddetli vakalarda kontrolsüz kanama, organ yetmezliği ve ölüm takip ediyor.