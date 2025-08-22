Ebru Gündeş’in Eşi Gözaltına Alındı

Ebru Gündeş’in Düğünü ve Eşinin Gözaltına Alınması

Ünlü sanatçı Ebru Gündeş, geçen yıl Dubai Başkonsolosluğu’nda düzenlenen sade bir törenle 4. kez evlenmişti. Bu evlilik, büyük yankı uyandırarak günlerce magazin gündeminde yer almıştı. Ancak Gündeş’in evliliği, şimdi bambaşka bir olayla yeniden dikkatleri üzerine çekti. Gündeş’in eşi Murat Özdemir, Acarkent’teki villasında gözaltına alındı.

Murat Özdemir’in Gözaltına Alınma Nedeni

Seyhan Avşar’ın haberine göre, Özdemir, “Selahattin Yılmaz suç örgütüne üye olmak” suçlamasıyla gözaltına alındı. İddialara göre, Özdemir’in bazı organize sanayi bölgelerine çökmek üzere talimat aldığı öğrenildi. Özdemir, bu olayın ardından bugün adliyeye sevk edildi.

Ebru Gündeş’in Eski Eşi Reza Zarrab’ın Durumu

Ebru Gündeş’in eski eşi Reza Zarrab ise 2016 yılında ABD’de kara para aklama suçlamasıyla tutuklanmış ve 130 yıl hapis cezasına mahkum olmuştu. Zarrab, ABD yargısı ile bir anlaşma yaparak ifade verdikten sonra serbest bırakılmıştı. Gündeş ile Zarrab, 2021 yılında 11 yıllık evliliklerini sonlandırmıştı.