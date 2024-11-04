Ebru Gündeş Konseri Üzerine Kriz Yaşandı

DURUMU AÇIKLAYAN AÇIKLAMA

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ebru Gündeş konserine dair ortaya atılan iddialarla ilgili bir açıklama yaptı. 29 Ekim’de gerçekleştirilen bu konser için 69 milyon lira ödendiği savunuldu. Yaşanan tepkiler üzerine, Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş imzalı açıklama yayımlandı. Açıklamada, bu meblağın yalnızca bir konsere değil, Cumhuriyet Bayramı’nın 101. yılı etkinlik giderleri ile teknik kurulum ve konser ücretlerini kapsadığı vurgulandı. Ayrıca iç denetim biriminin konu hakkında inceleme başlatıldığı da belirtildi. Ancak, organizasyonun doğrudan temin yöntemiyle, ihalesiz olarak şirkete verildiği iddiası, eleştirilerin merkezine oturdu.

69 milyon liralık bu konser için CHP Genel Başkanı Özgür Özel de tepkisini dile getirdi. Özel’in, Merkez Yönetim Kurulu toplantısında, “Bu konser olmamalıydı, doğru değildi” ifadelerini kullandığı öğrenildi. Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı çerçevesinde düzenlenen Ebru Gündeş konserinin 69 milyon TL’ye mal olduğu ve herhangi bir fatura kesilmediği iddialarına yönelik de bir açıklama yaptı.

AÇIKLAMALAR VE İNCELEME SÜRECİ

Yapılan açıklamada, Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın talimatıyla inceleme başlatıldığı bildirildi. “Ebru Gündeş konseriyle ilgili Başkanımız Sayın Mansur Yavaş’ın talimatıyla teftiş başlatılmıştır. Şu ana kadar organizasyon firmasının fatura kesmediği ve kendisine hiçbir ödeme yapılmadığı anlaşılmıştır. Teftiş sonucu detaylı bir şekilde kamuoyuyla paylaşılacaktır” denildi. Bu ifadelerle birlikte, konunun önemli bir sorun olduğu ve gerekli açıklamaların yapılacağı aktarıldı.