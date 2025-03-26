Ebru Özdemir Teslim Oldu ve Gözaltında

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI SORUŞTURMASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, PKK/KCK silahlı terör örgütünün büyük şehirlerdeki aktivitelerini artırma amacıyla sürdürdüğü “kent uzlaşısı” çalışmaları üzerine bir soruşturma yürütüyor. Bu çerçevede, Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir’in, örgütün politik alandaki sorumlu kişisi olduğu iddia edilen Azad Barış ile ilişkisi ve HDK üyesi olduğu ifade edilen Hunav Altun hakkında “silahlı terör örgütüne üye olma” suçlamasıyla yakalama kararı çıkarıldı.

TESLİM OLDU

Firari durumda olan Ebru Özdemir, soruşturma süreci kapsamında teslim olarak gözaltına alındı. Bu gelişme, yürütülen soruşturmanın ciddiyetini ve sürecin ilerleyişini yansıtıyor.