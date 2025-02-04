Ebru Şallı’dan Tehdit İddialarına Açıklama

AÇIKLAMA GEREKEN BİR KONUDUR

Ebru Şallı, son dönemlerde kendisine, ailesine ve çevresindeki kişilere yönelik olarak “asılsız suçlamalar, tehditler ve hakaret içerikli mesaj ve paylaşımlar” yapıldığını ifade etti. “Bu açıklamayı yapma gereği doğmuştur” diyen Şallı, 30 yıllık basın mensubu arkadaşları ve iş ilişkilerinde bulunduğu kişilerin de bu durumdan etkilendiğini vurguladı.

Şallı, son üç aydır, boşanma aşamasında olduğu Uğur Akkuş tarafından kendisine ulaştırılan “rahatsız edici” mesajların bir türlü kesilmediğini belirtti. “Çevremdeki tüm insanlara yönelik olarak sosyal medya üzerinden açıklamalar yapılmakta ve asılsız suçlamalarla ölüm tehditleri içeren sözler ile davranışlarla” kendisi ve yakın arkadaşlarının rahatsız edildiğini dile getirdi.