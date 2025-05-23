Ebru Yaşar Cannes’da Gösterdi Kendini

ÜNLÜ SANATÇI CANNES’TA GÖZ KAMAŞTIRIYOR

Ebru Yaşar, 78. Cannes Film Festivali’nin en iddialı yapımlarından biri olan “The Mastermind” galasında kırmızı halıda boy gösterdi. Sanatçı, festivalin özel davetlisi olarak, dünyaca ünlü mücevher markası Messika’nın desteğiyle etkinlikte yer aldı. Cannes’daki bu önemli galada, ünlü isimlerle birlikte bulunan Ebru Yaşar, Burak Bayraktaroğlu tasarımı bir elbise tercih etti. Messika’nın ışıltılı mücevherleriyle donattığı görünümüyle de büyük bir ilgi topladı. Sanatçının şıklığı, uluslararası basının dikkatini çekti.

Ebru Yaşar: “KÜRESEL BİR NETWORK ORTAMI”

Cannes’a uzun yıllardır tutkuyla geldiğini belirten Ebru Yaşar, festivalin önemine vurgu yaptı. Sanatçı, “Sanatın ve sinemanın kalbinin attığı bu özel etkinlikte yer almak benim için büyük bir onur. Cannes’ta katıldığım kırmızı halı etkinlikleri ve film gösterimleri sanat camiası için eşsiz bir networking ortamı. Daha önce yurtdışında tanıştığım, uluslararası sanat dünyasında başarılı işler yapan birçok arkadaşımla Cannes davetlerinde karşılaştım. Burası, global sanat camiasının her yıl bir araya geldiği, hem özlem giderdiği hem de iş konuştuğu özel bir yer.” şeklinde konuştu.

YENİ ŞARKILARLA SEVİNDİRİYOR

Geçtiğimiz günlerde Yılın Kadın Sanatçısı Ödülü’nü kazanarak büyük bir başarı elde eden Yaşar, aynı zamanda yaz dönemi için hayranlarına sürprizler de sundu. Türkiye’nin güçlü sesi olan sanatçı, Burak Bulut’la düet yaptığı “Affet” ve solo olarak söylediği “Yıllar Sonra” isimli parçaları içeren yeni EP’sini dijital müzik platformlarında yayınladı. Bu eserleri de kısa sürede dinlenme rekorları kırmayı başardı.