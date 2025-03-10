Ece Gürel’in Mesajından Önceki Son Detaylar

KAYBOLAN MİMARIN HİKAYESİ

İstanbul’un Kağıthane ilçesinde yaşayan mimar Ece Gürel, 2 Mart’ta evinden çıkıp Belgrad Ormanı’na gitmek için yola çıktı. Ancak ormanda kaybolduğunun fark edilmesi üzerine eşi Sezer Gürel durumu polise bildirdi.

KAYIP İLANI VE ARAMA çalışmaları

İhbarın hemen ardından Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Ece Gürel’in ormanda izini sürmeye başladı. Ormana giriş noktası tespit edildi ama çıkışa dair herhangi bir iz bulunamadı. 55 kilometrekarelik ormanlık alanın 41 kilometrekarelik kısmı tarandı. İlk gün içinde Ece’nin çantası ve cep telefonu bulundu fakat kendisine üç gün boyunca ulaşılamadı. Dördüncü gece, saat 01.30 civarında eşyalarının bulunduğu yere 6 kilometre mesafede, yere hareketsiz yatan bir kadın gözlemlendi. Hipotermi nedeniyle bilinci kapalı olan Ece Gürel, hastaneye götürüldü fakat organ yetmezliği nedeniyle yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Ece Gürel’in ölümü sonrasında, neden ormana gittiği ve kaybolduğu gün neler yaşandığı merak konusu oldu. Sabah’ın haberine göre, onunla son kez görüşen arkadaşı Özge A.Ö., polis ekiplerine dikkat çekici açıklamalarda bulundu: “Ece, kaybolmadan önce işyerinde karşılaştığı sorunları bildiriyordu. İş tanımında bulunmayan görevleri kendisine yüklemeye çalıştıklarını belirtti. Ayrılmam için bana zorla kağıt imzalattılar, dedi. Çok üzgündü ve bu durum ailesi tarafından da sorgulanıyordu.” Özge A.Ö., olay günü Ece’nin nefes almak ve hava almak için ormana gitmek istediğini aktardı. Başlangıçta Atatürk Arboretumu’na gitmeyi planlayan Gürel, sonrasında kararını Belgrad Ormanı’na çevirdi.

İLK İLETI VE ASTROLOJİYE YÜKSEK İLGİ

Ece Gürel, ormanda gezerken arkadaşına bazı fotoğraflar gönderdi. Saatler sonra kendisinden gelen mesajda ise “Kayboldum, oturdum, ruhum geride kaldı” yazıyordu. Özge A.Ö., başlangıçta bu mesajı mecazi olarak değerlendirdi ve Gürel’in gerçekten kaybolduğunu düşündü, ama ailesiyle konuştuktan sonra durumun ciddiyetini anladı. Arkadaşının ifadesinde öne çıkan bir diğer nokta ise Ece Gürel’in astrolojiye duyduğu ilgi oldu. Arkadaşına göre, Gürel astroloji konusunda dersler alıyor ve kendisini geliştiriyordu. “Ece, neşeli bir insandı. Ancak işyerindeki meseleler onu oldukça rahatsız ediyordu. Ailesiyle bu yüzden gerilim yaşıyordu. O gün bana sadece nefes almak istiyorum demişti. Başka bir durumdan haberdar değilim.”