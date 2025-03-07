Ece Gürel Yarışma Programı Katılımcısı Çıktı

GÜLTEPE’DE YAŞANAN KORKUNÇ DURUM

İstanbul Gültepe’deki evinden 2 Mart Pazar günü Belgrad Ormanı’na yürüyüş yapmaya çıkan Ece Gürel, 4 gün sonra neredeyse donma tehlikesiyle karşı karşıya kalmış bir halde bulundu.

HASTANE SÜRECİ VE KALP KRİZİ

Ece Gürel, hastaneye kaldırıldığı esnada eşiyle iletişim kurabiliyordu. Ancak bir süre sonra genç kadının kalbi durdu ve hayata döndürülmesi sağlandı. Yoğun bakıma alınan Gürel, sabah saatlerinde yaşamını yitirdi.

GEÇMİŞTEKİ TELEVİZYON YARIŞMASI

Ece Gürel’in geçmişte bir televizyon yarışma programına katıldığı öğrenildi. Bloomberg HT ekranlarında yayınlanan Süper Bulmaca adlı programda yer alan Gürel, kendisini tanıttığı bölümde, peyzaj mimarlığı yapma isteğinden ve sektörde karşılaştığı zorluklardan söz ediyor. Ayrıca hayalinin Avustralya’ya gitmek olduğunu ve ağabeyinin burada yaşadığını belirtmiş.