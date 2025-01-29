Ece Melisa’nın Ölüm Nedeni Ortaya Çıktı

DİDİM’DE YAŞANAN TRAJEDİ

Belçika’dan tatil için Aydın’ın Didim ilçesinde bulunan yazlık evlerine gelen 39 yaşındaki emlak danışmanı Cihan Mercankaya, eşi 38 yaşındaki Hasret Mercankaya ve çocukları Ece Melisa ve Ege Mercankaya (6) 13 Nisan 2022 tarihinde İzmir’in Gaziemir ilçesindeki bir restoranda yemek yedi. Aile, yemeğin ardından Didim’e döndü. Ancak kısa bir süre sonra Hasret Mercankaya ile çocuklarında rahatsızlık belirtileri görülmeye başlandı. Didim Devlet Hastanesi’ne birkaç kez giden aileye burada herhangi bir teşhis konulmadı.

SAĞLIK SORUNLARI ve HASTANE SÜRECİ

Ece Melisa’nın durumu 17 Nisan’da ağırlaşınca aile tekrar Didim Devlet Hastanesi’ne başvurdu. Burada Ece Melisa ile durumu daha iyi olan annesi Hasret Mercankaya, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Ege Mercankaya ise bir gün sonra Ege Üniversitesi Hastanesi’ne nakledildi. Hasret Mercankaya taburcu edilirken, maalesef kızı Ece Melisa’nın hayatı kurtarılamadı.

KANSERLE MÜCADELE

Ege Mercankaya, tedavisinin ardından 13 Haziran 2022’de taburcu oldu. Ece Melisa’nın ön otopsi raporunda ölüm nedeni ‘belirsiz’ olarak kaydedildi. Kızını kaybetmenin ağırlığıyla mücadele eden Hasret Mercankaya, bu süreçte meme kanserine yakalandı. Tedavi amacıyla ailesiyle birlikte Belçika’ya dönen Hasret Mercankaya’nın sol memesi operasyonla alındı. Operasyon sonrası hem kalp yetmezliği hem de zatürre tanısı konulan Hasret Mercankaya, geçen yıl kanseri yendi.