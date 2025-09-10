Magazin

Ece Seçkin, Takıntılı Takipçisinden Şikayet Etti

ECE SEÇKİN’İN TEHDİT EDEN TAKİPÇİSİ GÖZALTINA ALINDI

Ünlü sanatçı Ece Seçkin, sosyal medya hesabından paylaştığı bir duyuruyla, dört yıldır kendisini ve eşi Çağrı Terlemez’i sürekli olarak tehdit eden takıntılı takipçisinin gözaltına alındığını bildirdi. Seçkin’in açıklamasına göre, bu kişi, Terlemez’in simülatör programı tanıtımının yapıldığı bir kafede uzun saatler bekleyerek “Seni öldüreceğim, burnunun dibindeyim” şeklinde mesajlar gönderdi.

UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRILMIŞTI

İstanbul dışında yaşayan bu şahısın daha önce defalarca uzaklaştırma kararı aldırılmasına rağmen, yine de kilometrelerce mesafe kat ederek Seçkin ve ailesine ulaşmaya çalıştığı ifade edildi. Farklı telefon numaralarından gece ve gündüz aramalar yaparak hayatlarını kabusa çevirdiğini belirten Seçkin, bu şahsın artık fiziksel bir yakınlık kurarak doğrudan tehditler savurduğunu dile getirdi.

GÜVENLİK AÇISINDAN ACİL MÜDAHALE GEREKİYOR

Seçkin, bu kişinin yalnızca kendilerini değil, ailesini de öldürmeyi birçok kez ifade ettiğini vurguladı. “Polis görevini yaptı ama hukukun çaresizliği bizi büyük bir tehlikenin içine sürüklüyor” diyen Seçkin, “Bu kişinin serbest bırakılmadan önce hem kendi güvenliği hem de toplumun güvenliği için acilen kontrol altına alınması gerekmektedir” şeklinde ifadeler kullandı.

