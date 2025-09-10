Ece Seçkin Takıntılı Takipçisinden Şikayetçi

Ece Seçkin’in Takıntılı Takipçisi Gözaltına Alındı

Ünlü sanatçı Ece Seçkin, sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımla dört yıldır kendisine ve eşi Çağrı Terlemez’e tehditler savuran takıntılı takipçinin gözaltına alındığını duyurdu. Seçkin’in iddialarına göre söz konusu birey, Terlemez’in simülatör programının çıkışı sırasında bir kafede saatlerce bekleyerek “Seni öldüreceğim, burnunun dibindeyim” şeklinde mesajlar gönderdi.

İstanbul dışında ikamet eden bu şahsın, daha önce birçok kez uzaklaştırma kararı aldırılmasına rağmen, Seçkin ve ailesine ulaşmak için kilometrelerce yol katettiği kaydedildi. Seçkin, farklı numaralardan gece gündüz aramalarla onların hayatını kâbusa çevirdiğini, takıntılı kişinin artık çok daha fiziksel bir tehdit oluşturduğunu dile getirdi.

Güvenlik Endişesi ve Hukuk Sistemi

Seçkin, bu bireyin yalnızca kendilerini değil, kendi ailesini de tehdit ettiğini belirterek, “Polis görevini yaptı ama hukukun çaresizliği bizi büyük bir tehlikenin içine sürüklüyor” dedi. Yazdığı açıklamada, “Bu kişinin serbest bırakılmadan önce hem kendi güvenliği hem de toplumun güvenliği için acilen kontrol altına alınması gerekmektedir” ifadesine yer verdi.