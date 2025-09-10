Ece Seçkin, Takıntılı Takipçiye Tepki Göstermekte

DURUMUN AÇIKLAMASI

Ünlü sanatçı Ece Seçkin, sosyal medya üzerinden yaptığı duyuruda, kendisini ve eşi Çağrı Terlemez’i tehdit eden takıntılı bir takipçinin gözaltına alındığını bildirdi. Seçkin’in beyanına göre, söz konusu şahıs, Terlemez’in simülatör programının tanıtımının yapıldığı bir kafede saatlerce bekleyerek “Seni öldüreceğim, burnunun dibindeyim” şeklinde tehdit mesajları göndermiş.

UZAKLAŞTIRMA KARARLARI YETERSİZ KALDI

İstanbul dışında yaşamını sürdüren şahsın, daha önceden defalarca uzaklaştırma kararı alınmasına rağmen, Seçkin ve ailesine ulaşabilmek için kilometrelerce mesafe katettiği ifade edildi. Farklı numaralardan günün her saatinde yapılan aramalarla hayatlarını zindana çevirdiğini belirten Seçkin, bu kişinin artık fiziksel olarak yakınlık kurarak doğrudan tehditler savurduğunu dile getirdi.

GÜVENLİK ENDİŞELERİ

Seçkin, sadece kendisini değil, ailesini de öldürmekle tehdit edilen şahsın durumuna dikkat çekerek, “Polis görevini yaptı ama hukukun çaresizliği bizi büyük bir tehlikenin içine sürüklüyor” şeklinde konuştu. Yapmış olduğu açıklamada, “Bu kişinin serbest bırakılmadan önce hem kendi güvenliği hem de toplumun güvenliği için acilen kontrol altına alınması gerekmektedir” ifadelerini kullandı.