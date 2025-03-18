Ece Üner İfadesi İçin Savcılığa Götürüldü

GÖZALTINA ALMA VE İFADE ALMA SÜRECİ

Halk TV’nin haber spikeri Ece Üner, terörle mücadele edenleri hedef göstermesi yoluyla suçlama ile gözaltına alındı. Üner’in Halk TV binasına gelen güvenlik güçleri tarafından ifadesinin alınması için savcılığa götürüldüğü bildirildi.

SERBEST BIRAKILMA VE KONTROL TEDBİRLERİ

Savcılık, Ece Üner’i yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla mahkemeye sevk etti. Üner bu işlemlerin ardından adli kontrol altında serbest bırakıldı.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI DUYURDU

Üner, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: “Savcılık tarafından ifadeye çağrıldım, henüz nedenini bilmiyorum. Öğrendiğimde sizi de bilgilendireceğim. İfademin uzaması halinde bu akşam Ana Haber’de birlikte olamayabiliriz.”

SOSYAL MEDYA İLE İLGİLİ GÜNDEM

Geçtiğimiz hafta gazeteci İsmail Saymaz, yurt dışına çıkma girişimi sırasında pasaportuna el konulmasıyla gündeme geldi. Saymaz, sosyal medya üzerinden “Haftalardır süren itibar suikastlarına bir de hukuksuzluk eklendi. Eşim, çocuğum ve arkadaşlarımla hafta sonu tatili için yola çıkmışken, hakkımda yurt dışına çıkış yasağı konduğunu öğrendim. Pasaportuma el kondu. Kaçacak olsaydım… Son 1.5 ayda beş kez yurt dışına çıkıp dönmezdim.” şeklinde yazdı. Saymaz, Türkiye’den başka bir yere gitme niyetinin olmadığını ve kendisine yapılanların eleştirel gazeteciliğe gözdağı olduğunu ifade etti. Ece Üner ise bu duruma karşılık olarak “FETÖ artığı operasyon çocuklarının itibar suikastları bıktırdı artık.” şeklinde bir yorum yaptı. Üner’in bu paylaşımı nedeniyle hakkında soruşturma açıldığı iddia ediliyor.