Eda Turan’ın Kursunda Ailesi de Öğrenci

TRABZON’DA AİLE İÇİ DAYANIŞMA

Trabzon’da Ortahisar Halk Eğitim Merkezi bünyesinde Alacahan’da açılan kursta, el nakışları öğretmeni olarak görev yapan Eda Turan’ın öğrencileri arasında annesi Nuran Şahin ve ablası Ebru Şen’in bulunması dikkat çekiyor. Eda Turan, geleneksel el nakışlarını modernize ederek günümüze uyarlama çabası içinde. “Türk el nakışlarına yönelik hemen hemen her şeyi yapıyoruz. İşlemelerin tarihi aslında çok eski. Anadolu’da yapılan kazılarda ilk bulgulara cilalı taş devrinde rastlanıyor ama ilk eserlere 15. yüzyılda ilk örneklerine rastlanıyor” sözleriyle bu zengin geçmişe vurgu yapıyor.

KURSİYERLERDEN DUYGULU PAYLAŞIMLAR

Kursta eğitim alan anne Nuran Şahin, kızı Eda’dan eksiklerini öğrenmeye çalıştığını ifade ediyor. “Çocuk yaşlardan beri dikiş nakış işi yapıyorum, kızlarım da meraklı olduğu için onlar da devam ettiler. Şu anda bazı şeyleri kızımdan öğreniyorum eksiklerimi tamamlıyorum” diyerek kursun kendine kattığı değerleri aktarıyor. Abla Ebru Şen ise, kız kardeşiyle dersi paylaşmanın kendisi için farklı bir duygu olduğunu, “Yaklaşık 15 yıldır çeşitli kurslara katılıyorum. İnsan için farklı bir meşgale oluyor. Burada farklı şeyler öğreniyorsunuz farklı insanlar tanıyorsunuz” sözleriyle ifade ediyor.

DEVLET DESTEĞİYLE KURS FIRSATLARI

Kursiyerlerden Fatma Taşkara da kursun kendilerine öğrenme fırsatı sunduğunu belirtiyor. “Sağ olsun devletimiz bize böyle bir imkân tanıdı. Bilmediklerimizi öğreniyoruz. Kursumuzda iki kız kardeş bir anne var ikisi de çok iyi insanlar. Onun için daha istekli geliyoruz” diyerek eğitimin önemini vurguluyor. Eda Turan, Türk el nakışlarının tarihine ve önemine değinerek, “Şu andaki çağımız bilgisayar çağı. Gençlerimizin yüzde 99’u ona yönelmiş durumda. Belli bir yaştan sonra yaşadıkça bunları kullandıkça değerini anlıyoruz ve özümsüyoruz. Gençlerimiz de şu anda önemsemiyorsa da yarın önemseyeceklerdir” diyor.