EderSon 7. Asistini Gerçekleştirdi

EDERSON’UN BAŞARILI PERFORMANSI

Manchester City’nin 31 yaşındaki Brezilyalı kalecisi Ederson, Premier Lig’in 32. haftasında takımının Crystal Palace’ı 5-2 yendiği maçta 1 asist yaptı. Premier Lig’den elde edilen verilere göre, Manchester City’de 56. dakikada James McAtee’nin golünü asist yaparak katkı sağladı. Böylece Ederson, lig tarihindeki 7. asistine ulaştı. Bu sezon Premier Lig’de 4 asist gerçekleştiren deneyimli kaleci, maçta geçirdiği sakatlık nedeniyle 71. dakikada yerini Stefan Ortega’ya bıraktı.

KALECİLER ARASINDAKİ REKABET

Ederson’un bu performansı, onu Premier Lig tarihinde en çok asist yapan kaleciler arasında ön plana çıkarıyor. En yakın takipçisi olan ve 2017 yılında Burnley forması giymiş İngiliz kaleci Paul Robinson ise kariyerini 5 asistle tamamlamıştı. Bu durum, Ederson’un asist sayısının ne kadar yüksek olduğunu gösteriyor ve kalecilik alanındaki yeteneklerini bir kez daha gözler önüne seriyor.