Ederson 7. Asistini Yaptı

EDERSON’UN ASİST PERFORMANSI

Manchester City’nin 31 yaşındaki Brezilyalı kalecisi Ederson, Premier Lig’in 32. haftasında takımının Crystal Palace’ı 5-2 mağlup ettiği karşılaşmada 1 asist yapıyor. Premier Lig tarafından yayımlanan verilere göre, Ederson, 56. dakikada James McAtee’nin golüne asist yaparak lig tarihindeki 7. asistini gerçekleştirmiş oluyor. Bu sezon Premier Lig’de toplamda 4 asist gerçekleştiren deneyimli kaleci, oyunu büyük bir başarıyla destekliyor.

SAKATLIĞI SONRASI OYUNDAN ÇIKTI

Maç sırasında yaşadığı sakatlık nedeniyle Ederson, 71. dakikada yerini Stefan Ortega’ya bırakmak zorunda kalıyor. Bu durum, maçın ilerleyen bölümünde takımını etkileyebilecek bir kayıp yaratıyor. Ederson’un bu performansı ve sakatlığı, takımın savunma stratejisini de şekillendirebilir.

PAUL ROBINSON’LA KARŞILAŞTIRMA

Ederson’un ligdeki en yakın rakibi olan ve 2017 yılında Burnley forması giymiş İngiliz kaleci Paul Robinson, kariyerini 5 asistle tamamlamıştı. Ederson’un şu anki asist sayısı, Robinson’ı geride bırakarak kalecilikteki asist ve katkı istatistiklerinde üst sıralarda yer aldığını gösteriyor.